Важливі ліміти: скільки готівки можна зняти в українських банкоматах за раз
- В Україні під час воєнного стану діють обмеження на зняття готівки.
- У різних банках діють різні ліміти на зняття готівки, наприклад, в Укрексімбанку до 25 тисяч гривень за операцію.
В Україні під час дії воєнного стану ввели певні обмеження. Зокрема й обмеження на зняття готівки.
Які обмеження на зняття готівки в Україні?
Вони залежать від банку, індивідуальних умов клієнта тощо, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
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Наразі українці можуть зняти до 100 тисяч гривень на добу з одного рахунку в касах банків. Однак банкомати дозволяють отримати до 50 тисяч гривень на день (залежно від ліміту на картці).
Якщо ж особа зняла 50 тисяч гривень з банкомату за день, то протягом цього ж дня може зняти ще 50 тисяч гривень з банківської каси. Тобто максимальна сума готівки, яку можна зняти за добу, складає 100 тисяч гривень.
Де ще можна зняти готівку?
Отримати готівку можна ще у магазинах, аптеках, автозаправних станціях. Для цього слід щось купити за допомогою картки та попросити продавця видати готівку. Зазвичай це від 500 до 6 тисяч гривень.
Важливо! Найбільше коштів можна зняти у банкоматах Укрексімбанку – до 25 тисяч гривень за одну операцію. Водночас кількість операцій не обмежена. В Укргазбанку діє найменший ліміт – 5 тисяч гривень за одну операцію. Максимальне зняття – до 20 тисяч гривень на добу.
Які ліміти на зняття готівки у різних банках?
До 20 тисяч гривень можна зняти у таких банках:
- ПриватБанк – повторити можна знову через 3 години.
- Ощадбанк – 50 тисяч гривень на добу.
- Райффайзен Банк – 20 тисяч гривень на добу.
- Універсал банк – 20 тисяч гривень на добу.
- Sense Bank – 20 тисяч гривень на добу.
- ПУМБ – 20 тисяч гривень на добу.
- Укрсиббанк – 20 тисяч гривень на добу.
Зверніть увагу! Йдеться про суму, яку можна зняти за один раз.