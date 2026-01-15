Які долари не приймають банки та обмінники в Україні зараз

Наразі чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Документів, які б засвідчували стороннє не існує. Проте низка доларових купюр усе ж можуть не прийматися фінустановами.

Чому можуть відмовитись прийняти долари?

Фінустанови України мають обмінювати значно зношені купюри. Такі банкноти віддають на інкасо, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Тобто, такі банкноти:

пересилають за кордон;

і їх обмін здійснює банк-кореспондент.

Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави,

– вказує НБУ.

Зауважимо що регулятор чітко окреслює ознаки значно зношених банкнот. Зокрема, так називають купюри, які обпалені, чи змінився їх первісний колір, повідомляє НБУ

Зверніть увагу! Інкасо відбувається за тарифами фінустанови. Вони мають бути у вільному доступі, аби споживач міг з ними попередньо ознайомитись.

Також обміну не підлягають фальшиві банкноти. При виявленні, такі купюри:

вилучають;

а інформацію про них передають у правоохоронні органи для проведення розслідування.

Важливо знати! Ви маєте право звернутись у банк для проведення експертизи, якщо сумніваєтесь у справжності купюри. Цю процедуру проводить НБУ, вона відбувається безоплатно. Якщо справжність банкноти підтверджена, її повертають власнику.

Чи обмінюють в Україні банкноти, які мають невеликі пошкодження?