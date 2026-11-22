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Кому держава спише половину вартості послуг

Право платити за житлово-комунальні послуги на 50% менше мають багатодітні родини, а також сім'ї загиблих ветеранів війни та Захисників України. Проте умови призначення цієї допомоги для вказаних категорій суттєво відрізняються, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Для родин полеглих військовослужбовців знижка надається безумовно, тобто без жодного урахування їхнього матеріального стану. Натомість багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, зможуть економити лише за умови, що їхній середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не перевищує 4 660 гривень.

Якщо ж цей фінансовий ліміт перевищено, родина втрачає право на пільгу, але може звернутися за оформленням звичайної житлової субсидії.

На які саме об'єми та послуги поширюється пільга

Важливо розуміти, що знижка діє не на весь обсяг спожитих послуг, а виключно в межах чітко затверджених соціальних норм. Держава покриває оплату за житло з розрахунку 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс додаткові 10,5 квадратних метрів на всю родину.

Також половину вартості спишуть за електроенергію, газ, водопостачання та водовідведення. Якщо ж у будинку відсутнє централізоване опалення, пільга поширюватиметься на придбання скрапленого газу або пічного палива.

Як оформити допомогу вперше та куди звертатися

Громадянам, які щойно отримали відповідний статус, спершу потрібно внести свої дані до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Для цього необхідно підготувати заяву, посвідчення пільговика, паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтва про народження дітей.

Подати пакет документів можна особисто у сервісних центрах ПФУ чи ЦНАПах, надіслати поштою або ж скористатися вебпорталом Пенсійного фонду чи порталом "Дія".

Тим українцям, хто вже отримував знижку раніше і не змінював склад сім'ї, фонд перерахує виплати автоматично.

Які ще програми підтримки діють для українців

Нагадаємо, що в умовах складної економічної ситуації держава продовжує підтримувати й інші вразливі верстви населення. Як ми повідомляли раніше, учасники бойових дій мають право на знижку в розмірі 75% на оплату комуналки, яка також надається без урахування доходів родини.

Крім того, для окремих категорій пенсіонерів, які працювали в сільській місцевості (педагоги, медики, бібліотекарі) та залишилися там жити, передбачена стовідсоткова знижка на оплату послуг та придбання твердого палива. Головне – вчасно звернутися за державною допомогою, щоб захистити свій гаманець від зайвих витрат під час холодів.