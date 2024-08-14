Міноборони "видобуло" у бойовій техніці 100 кілограмів золота: скільки на цьому заробили

У Міноборони розповіли про результати переробки знищеної під час бойових дій військової техніки. У відомстві підмітили, що у металобрухті виявили вміст різних дорогоцінних металів.

У Міноборони розповіли про результати переробки знищеної військової техніки

Міністерство оборони України повідомило, що вони накопичили 1000 тонн металобрухту з вмістом різних дорогоцінних металів. Це військова техніка, яка була знищена у ході бойових дій.

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Загалом у металобрухті виявили такі дорогоцінні метали:

Золото – 100 кілограмів;

Срібло – 1900 кілограмів;

Платина – 25 кілограмів.

В Україні ціни на золото залежать від його типу та чистоти . Загалом вартість дорогоцінного металу на ринку коливається від трохи більше, як 1000 гривень за грам до понад 3 тисяч гривень за грам.

У відомстві наголосили, що за переробку металів відповідають виключно приватні підприємства, які на цьому спеціалізуються. Крім того, очільник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль розповів, що з січня по липень 2024 року Міністерство оборони України отримало таким шляхом 24,7 мільйона гривень.

За його словами, до кінця поточного року відомство має на меті отримати ще, щонайменше, 18 мільйонів гривень.

Додають, що усі отримані кошти від реалізації золота та інших дорогоцінних металів розподілили відповідно до вимог Нацбанку: