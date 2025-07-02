Банківська таємниця під загрозою: чи отримає податкова вільний доступ до рахунків

Міністерство фінансів планує протягом трьох років послабити банківську таємницю. Податкова служба отримає позасудовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках платників податків.

Чи дозволять податковій позасудовий доступ до рахунків

Нещодавно стало відомо, що Міністерство фінансів протягом наступних трьох років якщо не скасує, то суттєво послабить банківську таємницю. Це дозволить податковій службі перевіряти операції на рахунках платників податків без судового рішення, пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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У тексті схваленої Кабміном Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, що стане основою для складання проєкту Державного бюджету на наступний рік, зазначені заходи щодо реформування податкової.

Одним із них і передбачається позасудовий доступ до рахунків.

Розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків,

– зазначено в тексті.

Наскільки реально впровадити позасудовий доступ до рахунків

Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу зазначив, що наразі в Україні не зареєстровано жодного законопроєкту, який дозволяв би Державній податковій службі України без рішення суду отримувати інформацію про обсяги коштів на рахунках українців.

Є законопроєкт з приводу створення реєстру відкриття рахунків і банківських сейфів. Але це не означає розкриття банківської таємниці. В межах документа не планується передати інформацію щодо руху коштів на цих рахунках. Просто відповідні органи будуть автоматично отримувати інформацію щодо наявності рахунків,

– зазначив експерт.

Щодо самої Бюджетної декларації, Пендзин не впевнений, що всі кроки, які в ній прописані будуть реалізовані. Експерт посилається на досвід прийняття подібних документів у минулому.

Минулого року була прийнята Бюджетна декларація на три роки, де не передбачалося збільшення будь-яких соціальних стандартів протягом трьох років. Пройшов рік, вони прийняли декларацію, де вже у 2026 році передбачається збільшення мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму,

– додав Пендзин.

Аналітик порадив українцям не дуже перейматись через цей документ За його словами, Кабмін кожен рік приймає Бюджетну декларацію і далеко не все що там прописано реалізується.