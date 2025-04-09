Знецінення долара триває: що відбувається з валютою США

Долар США продовжує втрачати позиції на ринку. Ба більше, на ринку фіксують зростання попитів на валюти, які є конкурентами долара.

Чому падає долар сьогодні

У середу, 9 квітня, долар США продовжує падати в ціні. Американська валюта втрачає позиції на ринку другу сесію поспіль, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Протягом дня долар також наблизився до мінімуму за понад 6 місяців.

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На долар тиснуть побоювання щодо глобального економічного зростання. Зокрема, йдеться про ризик рецесії в США, який виник через ескалацію торгової війни. На фоні цього настрої інвесторів погіршилися, а попит на інші традиційні валюти-притулки, як-от японська єна та швейцарський франк, зріс. Нагадаємо, наразі фінансові ринки найбільше реагують на масштабні тарифи на імпорт, які США запровадили 2 квітня.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 102,00. Цей показник впав на 0,93% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара коливається в діапазоні від 101,84 до 102,83. З початку року долар обвалився майже на 6%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: