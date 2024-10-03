"Тотальна змова" між Волл-стріт та ФРС: Роберт Кійосакі висловив занепокоєння

Роберт Кійосакі, який є автором книжки "Багатий тато — бідний тато", попередив про "тотальну змову" між Федеральною резервною системою США та Волл-стріт. Він обговорив із співрозмовниками, як найкраще підготуватися до волатильності ринку.

Змова Волл-стріт та ФРС

Кім Кійосакі, дружина Роберта та інвесторка, звинуватив центральний банк США у співпраці з керівниками найбільших фірм з Уолл-стріт. Вона стверджує, що це партнерство маніпулює економічними ресурсами країни і використовує те, що вона називає "фальшивими грошима", маючи на увазі долари США, для власної фінансової вигоди.

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Фальшиві гроші потрапляють до керівників Волл-стріт, і вони викуповують свої акції, що призводить до буму на фондовому ринку, але ці гроші не йдуть на збільшення виробництва. Справжні гроші надходять від виробництва, наприклад, якщо я фермер і вирощую капусту, це і є виробництво, але що робить ФРС, так це отримує гроші, а ці хлопці в корпоративній Америці беруть ці гроші, викуповують свої акції і виграють від прибутку від приросту капіталу. Це тотальна змова з Волл-стріт,

– сказала вона.

Роберт Кійосакі переконаний, що ринкові крахи надають можливості для накопичення багатства. Він зазначив: "Кім і я стали дуже багатими під час ринкових крахів", підкресливши свою стратегію капіталізації економічних спадів. Кійосакі також вказав на нинішні побоювання Федерального резерву, заявивши: "Якщо ця бульбашка почне здуватися, вони зазнають краху, і тоді їм доведеться робити дурні речі". Його коментарі підкреслюють триваючу волатильність на фінансових ринках і потенційні наслідки інфляційного тиску.

На його погляд, найгірше що можна зробити, коли ринок волатильний, це інвестувати в довгостроковій перспективі в добре диверсифікований портфель акцій, спотів, взаємних фондів та ETF.

Також вказувати людям, що робити – не найкращий спосіб навчати фінансової грамотності. Найбільше від такої практики постраждало покоління бебі-бумерів, які вклали значні кошти у свої 401k пенсійні плани.

Найбільші невдахи – це люди, які ніколи не програвали. Знаєте, ті люди, які зараз сидять на своїх 401k, моє покоління, покоління бумерів, вони зараз у серйозній скруті, тому що цей картковий будиночок все одно ось-ось завалиться,

– додав він.

Популярний фінансовий педагог додав, що найкращий спосіб вчитися, це робити помилки.