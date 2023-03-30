Останні зміни на ринку

У четвер, 30 березня 2023 року, Індекс долара США впав на 0,22% до 102,42, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,36 – 102,78.

Цікаво Фокус на Європі: огляд ринку та актуальні можливості для інвесторів

Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Що впливає на долар США

Позиції долара США досить стабільні на ринку, оскільки побоювання щодо банківської кризи відійшли на другий план, а інвестори сфокусували увагу на інфляції та подальших кроках центральних банків зі ставкою.

На американську валюту також тисне ймовірність того, що Федеральний резерв буде вимушений проводити м'якшу монетарну політику задля боротьби з інфляцією, пише видання Reuters. Проте після оперативної реакції регуляторів та відсутності ознак про нові проблеми у фінансовому секторі інвестори трохи заспокоїлися.