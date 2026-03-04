Сума вражаюча: 100 злотих це скільки в гривнях зараз
- Офіційний курс злотого на 4 березня 2026 становить 11,78 гривні, у банках курс купівлі - 11,80 гривні, а продажу - 12,40 гривні за злотий.
- Для купівлі 100 злотих у банку потрібно приблизно 1 240 гривень, а в обміннику - 1 210 гривень.
Курс злотого, відносно гривні стабільний. Через події на Близькому Сході, вагомих коливань не відбулося. Скільки гривень потрібно, аби купити 100 злотих зараз, читайте далі.
Як змінився курс злотого 4 березня 2026?
Станом на 4 березня, офіційний курс злотого – 11,78 гривні, повідомляє НБУ.
Водночас у банках, як повідомляє видання "Мінфін", ситуація така:
- купівля – 11,80 гривні за злотий;
- продаж – 12,40 гривні за злотий.
В обмінниках середній курс наступний:
- купівля – 11,90 гривні за злотий;
- продаж – 12,10 гривні за злотий.
Яку суму потрібно мати, аби купити 100 злотих?
- щоб у банку придбати 100 злотих потрібно мати орієнтовно – 1 240 гривень;
- в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 210 гривень.
Скільки можна виручити за здачу 100 злотих?
- якщо здати 100 злотих у банк, можна виручити приблизно – 1 180 гривень;
- в обміннику за 100 злотих можна отримати орієнтовно – 1 190 гривень.
Скільки злотих можна отримати за валюту?
За 1 долар можна отримати сьогодні орієнтовно 3,50 злотих за середнім банківським курсом. Якщо спиратись на дані, відносно обмінників, вийде дещо більше, майже – 3,61 злотих. Водночас за офіційним курсом НБУ, встановленим на сьогодні, 1 долар це 3,69 злотих.
За середнім банківським курсом, 1 євро це 4,06 злотих. Якщо спиратися на дані обмінників, вийде – 4,21 злотого. А, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 євро це – 4,28 злотих.