За 2024 року хакери вкрали криптовалюти на понад 1 мільярд доларів

Криптовалюта стає усе більш популярною. Цифрову валюту уже починають використовувати для розрахунків у торгових мережах.

Яку суму вкрали хакери

За перші 6 місяців 2024 року хакери вкрали крипти на 1,38 мільярда доларів. Це вдвічі більше ніж у аналогічний період 2023 року.

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Торік з січня по червень хакери змоги заволодіти криптовалютою на суму 657 мільйонів доларів. Більшість коштів вкрадено під час великих пограбувань.

Наприклад, з японської криптобіржі DMM Bitcoin було вкрадено біткоїнів на 300 мільйонів доларів. Це пограбування вважається найбільшим у 2024 році.

TRM Labs повідомляє, що природу зростання таких злочинів не варто шукати у безпеці криптосистеми. Цьогоріч у ній не відбулося фундаментальних змін.

Криптобіржа Mt.Gox стала банкрутом ще у 2014 році через масштабне пограбування. Тоді хакери вкрали 950 тисяч біткоїнів. Відповідно до теперішнього курсу це більш як 54 мільярди доларів.