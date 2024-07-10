Яку суму вкрали хакери
За перші 6 місяців 2024 року хакери вкрали крипти на 1,38 мільярда доларів. Це вдвічі більше ніж у аналогічний період 2023 року.
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Торік з січня по червень хакери змоги заволодіти криптовалютою на суму 657 мільйонів доларів. Більшість коштів вкрадено під час великих пограбувань.
Наприклад, з японської криптобіржі DMM Bitcoin було вкрадено біткоїнів на 300 мільйонів доларів. Це пограбування вважається найбільшим у 2024 році.
TRM Labs повідомляє, що природу зростання таких злочинів не варто шукати у безпеці криптосистеми. Цьогоріч у ній не відбулося фундаментальних змін.