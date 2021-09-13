Злетіла в ціні на 1300%: як цуценя Ілона Маска спровокувало подорожчання маловідомої монети
Джерело:Play crazy game
Мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск знову став причиною турбулентності на ринку криптовалют. Цього разу його соратником стало власне цуценя. Про яку цифрову валюту йдеться і як змінилася її ціна – читайте далі.
Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 188,5 мільярда доларів, похвалився у твітер фотографією свого цуценяти породи Шіба-іну.
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Shiba Floki злетіла в ціні через Маска
Цифрова монета Shiba Floki з'явилася ще до появи цуценяти в Ілона Маска. У червні мільярдер лише повідомив, що планує взяти собаку, якого зватимуть Флокі. Вже новий твіт та фото й призвели до стрімкого подорожчання криптовалюти Shiba Floki, яка була створена на базі Dogecoin, а названа на честь улюбленця мільярдера.
Флокі приїхав,
– написав мільярдер у твітер.
Цього вистачило, що криптовалюта подорожчала відразу на 1309%. Пішла вгору й ціна токена Floki Inu, який був створений одночасно з Shiba Floki. Вартість цієї монети зросла на 139%. Цікаво, що Dogecoin, який протягом довгого періоду був фаворитом Маска, подорожчав всього на 5%, а пізніше ціна взагалі почала падати.
Цуценя Флокі / Фото твітер Ілона Маска
Актуальна вартість криптовалют згідно з CoinGecko:
- Shiba Floki – 0,000000005906 долара за монету;
- Floki Inu – 0,00003371 долара за монету;
- Dogecoin – 0,23 долара за монету.