Илон Маск, капитал которого Forbes оценивает в 188,5 миллиарда долларов, похвастался в твиттере фотографией своего щенка породы Шиба-ину.

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Shiba Floki взлетела в цене из-за Маска

Цифровая монета Shiba Floki появиласт еще до появления щенка в Илона Маска. В июне миллиардер только сообщил, что планирует взять собаку, которою будут звать Ф локи. Уже новый твит и фото привели к стремительному подорожанию криптовалюты Shiba Floki, которая была создана на базе Dogecoin, а названа в честь любимца миллиардера.

Флоки приехал,

– н аписал миллиардер в твитер .

Этого хватило, что бы криптовалюта подорожала сразу на 1309% . П ошла вверх и цена токена Floki Inu , который был создан одновременно с Shiba Floki. Стоимость этой монеты выросла на 139% . Интересно, что Dogecoin, который в течение долгого периода был фаворитом Маска, подорожал всего на 5% , а позже цена вообще начала падать.

Щенок флок Илона Маска / Фото твитер миллиардера

Актуальная стоимость криптовалюта согласно CoinGecko :