Жителів Чернігівщини ошукали на 150 тисяч гривень, пропонуючи "легкі гроші"

Шахраї пропонували чернігівцям "легкий заробіток", а натомість спонукали їх перераховувати власні кошти. Пропозиції "роботи" люди отримували з соцмереж.

Легкі гроші та швидкий заробіток

Однією з потерпілих стала 37-річна жителька міста Носівка. Вона знайшла пропозицію "роботи з дому" в інстаграмі. На цій вакансії треба було переглядати фільми "для підвищення рейтингу сайту". Пізніше жінка отримала пропозицію вкласти власні кошти для зростання рейтингу.

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Вона погодилась та кількома платежами перераховувала на різні банківські рахунки понад 90 тисяч гривень. Жодного заробітку потерпіла не отримала та звернулася до поліції.

У схожій ситуації опинився 36-річний житель Новгород-Сіверщини. Він також отримав у соцмережі пропозицію швидкого заробітку. Чоловіку запропонували "онлайн просування товарів на сайті". Він погодився викуповувати товари на різні суми, за що нібито мав отримати кошти назад вже з нарахованим прибутком. Загалом чоловік перерахував на "викуп товарів" 22 тисячі гривень, однак прибутку так і не отримав.



А 34-річній жительці Чернігова пропонували заробляти, ставлячи «лайки» на відео в ТікТоці. Жінка виконувала такі «завдання», після чого "менеджер" запропонував заробити більше. Чернігівка погодилася зробити інвестицію, однак «вивести» віртуальні зароблені кошти не змогла. Загалом вона переказала 38 тисяч гривень.

Як зрозуміти, що роботу пропонують шахраї

Не потрібен досвід роботи

Будь-хто може подати заявку

Пропонують багато можливостей

Робота дистанційна, з дому

Пропонують високий дохід, до кількох тисяч гривень на день

Поліція закликає не довіряти подібним пропозиціям і не переказувати кошти незнайомим особам.