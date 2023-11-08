Легкие деньги и быстрый заработок

Одной из пострадавших стала 37-летняя жительница Носовки. Она нашла предложение "работы из дома" в инстаграмме. На этой вакансии нужно было просматривать фильмы "для повышения рейтинга сайта". Позже женщина получила предложение вложить собственные средства для роста рейтинга.

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Она согласилась и несколькими платежами перечисляла на разные банковские счета более 90 тысяч гривен. Никакого заработка потерпевшая не получила и обратилась в полицию.

В похожей ситуации оказался 36-летний житель Новгород-Северщины. Он также получил в соцсети предложение быстрого заработка. Мужчине предложили онлайн продвижение товаров на сайте Он согласился выкупать товары на разные суммы, за что якобы должен получить средства обратно уже с начисленной прибылью. В целом мужчина перечислил на "выкуп товаров" 22 тысячи гривен, однако прибыли так и не получил.



А 34-летней жительнице Чернигова предлагали зарабатывать, ставя «лайки» на видео в ТикТоке. Женщина выполняла такие "задания", после чего "менеджер" предложил заработать больше. Черниговка согласилась сделать инвестицию, однако вывести виртуальные заработанные средства не смогла. В общем, она пересказала 38 тысяч гривен.

Важно! Полиция призывает не доверять подобным предложениям и не перечислять средства незнакомым лицам.

Как понять, что работу предлагают мошенники