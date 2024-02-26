Латвія закликає запровадити санкції проти російського експорту до Європейського Союзу. Йдеться про обмеження на загальноєвропейському рівні.
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Латвія закликає ЄС відмовитися від російського експорту
У Латвії додали, що російську продукцію можна замінити товарами з України. Відповідну заяву зробив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе у Брюсселі перед початком Ради міністрів Євросоюзу.
Зокрема, латвійський чиновник заявив, що офіційна Рига досі просить включити до європейських санкційних списків зерно та продовольчі товари з Росії. За словами політика, Латвія ухвалила національне законодавство, яке захищає країну від російського імпорту, але це не впливає транзит до третіх країн.
Армандс наголосив, що товари, які імпортують з Росії, реально замінити на українські. Він наголосив, що ще один варіант підтримки України, який також дозволить не допомагати Росії "підгодовувати її машину війни".