Латвія закликає запровадити санкції проти російського експорту до Європейського Союзу. Йдеться про обмеження на загальноєвропейському рівні.

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Латвія закликає ЄС відмовитися від російського експорту

У Латвії додали, що російську продукцію можна замінити товарами з України. Відповідну заяву зробив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе у Брюсселі перед початком Ради міністрів Євросоюзу.

Зокрема, латвійський чиновник заявив, що офіційна Рига досі просить включити до європейських санкційних списків зерно та продовольчі товари з Росії. За словами політика, Латвія ухвалила національне законодавство, яке захищає країну від російського імпорту, але це не впливає транзит до третіх країн.

До теми! У другій половині лютого Латвія ухвалила рішення про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі. Ця заборона буде діяти до 1 липня 2025 року.

Армандс наголосив, що товари, які імпортують з Росії, реально замінити на українські. Він наголосив, що ще один варіант підтримки України, який також дозволить не допомагати Росії "підгодовувати її машину війни".

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