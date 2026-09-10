Чинні норми площі для звільнення від земельного податку

Згідно з роз'ясненням податківців, пільга надається на ділянки, розмір яких не перевищує законні нормативи, повідомляє ДПС.

Зокрема, ділянка до 2 гектарів, що може бути використана для ведення особистого сільського господарства дозволяє уникнути сплати земельного податку. Інші ліміти такі:

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; до 0,12 гектара – для садівництва;

– для садівництва; до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

– для будівництва індивідуальних гаражів; до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах; до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу; до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.

До слова, українські пенсіонери можуть розраховувати і на інші пільги. Наприклад, безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Наразі до цього переліку входять:

трамваї;

тролейбуси;

автобуси.

Також ця пільга поширюється на залізницю приміського сполучення. З маршрутками ситуація складніша. Адже право на безоплатний проїзд там визначається місцевою владою.