Чинні норми площі для звільнення від земельного податку
Згідно з роз'ясненням податківців, пільга надається на ділянки, розмір яких не перевищує законні нормативи, повідомляє ДПС.
Зокрема, ділянка до 2 гектарів, що може бути використана для ведення особистого сільського господарства дозволяє уникнути сплати земельного податку. Інші ліміти такі:
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.
До слова, українські пенсіонери можуть розраховувати і на інші пільги. Наприклад, безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Наразі до цього переліку входять:
- трамваї;
- тролейбуси;
- автобуси.
Також ця пільга поширюється на залізницю приміського сполучення. З маршрутками ситуація складніша. Адже право на безоплатний проїзд там визначається місцевою владою.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google