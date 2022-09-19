Зеленський поговорив із главою найбільшої у світі інвестиційної компанії: що про це відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що крім перемог на полі бою є ще один вкрай важливий фронт – економіка. Він підкреслив, що тут теж потрібні успіхи.

Заради цього лідер України провів зустріч з очільником найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

Зверніть увагу Хіти цієї осені: які активи варті уваги вже зараз

Зеленський поговорив з главою інвестиційного гіганта

Під час розмови сторони обговорили питання інвестицій в Україну. Йдеться як про державний, так і приватний рівні інвестування. Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у залучені світового капіталу. Адже це крок до досягнення наступних цілей:

створення робочих місць,

зростання економіки.

Зеленський підкреслив, що Україна спроможна й прагне відновити нормальний інвестиційний клімат. Додамо, що минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про військові облігації, які на сьогодні є важливим інструментом залучення коштів. Відтепер українці зможуть придбати цінні папери у застосунку Дія.

Позиція BlackRock щодо агресії росії проти України

Очільник міжнародної інвестиційної компанії зі штаб-квартирою у Нью-Йорку Ларрі Фінк 24 березня оприлюднив спеціальний лист щодо повномасштабної війни росії проти України. Він наголосив, що BlackRock підтримує український народ, який продемонстрував надзвичайний героїзм у відповідь на жорстоку агресію.

Я пишаюся підтримкою BlackRock для біженців, які покинули свої домівки,

– заявив Фінк.

Він додав, що напад росії на Україну перевернув світовий порядок, який існував після завершення холодної війни понад 30 років тому. Тому BlackRock після консультації із зацікавленими сторонами приєдналися до глобальних зусиль щодо ізоляції росії від світових фінансових ринків. Компанія не мала офісів та операцій ні у росії, ні в Україні.

Фінк також наголосив, що наслідки цієї війни не обмежаться лише одним регіоном – Східною Європою. Річ у тому, що вони накладаються на пандемію, яка вплинула на політичні, економічні та соціальні тенденції у світі. Тож протягом наступних десятиліть світ буде відчувати вплив цієї війни у способи, які ніхто не може передбачити.

Станом на початок 2022 року, компанія BlackRock управляла активами у розмірі 10 трильйонів доларів. На момент створення цього матеріалу, вартість акцій інвестиційного гіганта коливається на рівні 626 доларів за штуку, згідно з Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація компанії становить 94,5 мільярда доларів.