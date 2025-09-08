Єна впала у понеділок. Це відбулося після того, як прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба оголосив про відставку.

Чому зростання єни впливає на долар?

Відставка прем'єр-міністра Японії може спричинити тривалий період політичної невизначеності в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Важливо! Потрібно розуміти, що Японія є четвертою за величиною економікою світу. Саме тому нестабільність там відчутно відображається на ситуації у світі загалом.

Єна доволі різко ослабла на азійських торгах. Результатом цього зниження стало зростання долара на 0,78%. Далі єна стабілізувалась та торгувалась з приростом 0,1% за день, на рівні – 147,625.

Японська валюта також знизилась до найменшої межі за рік, відносно:

євро – 173,13;

фунтів стерлінгів – 199,53.

Зверніть увагу! Японські акції в результаті цих подій зросли. А от державні облігації (JGB) – стабільні, разом з тим, за наддовгими з них, була помітна рекордна дохідність.

Що відбувається з доларом у вересні?