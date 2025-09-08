Долар зростає через падіння цієї валюти: що насправді відбувається в Японії
- Єна впала після відставки прем'єр-міністра Японії Шіґеру Ішіба, що спричинило зростання долара на 0,78%.
- Японські акції зросли, а державні облігації залишилися стабільними.
Єна впала у понеділок. Це відбулося після того, як прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба оголосив про відставку.
Чому зростання єни впливає на долар?
Відставка прем'єр-міністра Японії може спричинити тривалий період політичної невизначеності в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Ситуація лише "покращується": що насправді відбувається у банківському секторі Росії
Важливо! Потрібно розуміти, що Японія є четвертою за величиною економікою світу. Саме тому нестабільність там відчутно відображається на ситуації у світі загалом.
Єна доволі різко ослабла на азійських торгах. Результатом цього зниження стало зростання долара на 0,78%. Далі єна стабілізувалась та торгувалась з приростом 0,1% за день, на рівні – 147,625.
Японська валюта також знизилась до найменшої межі за рік, відносно:
- євро – 173,13;
- фунтів стерлінгів – 199,53.
Зверніть увагу! Японські акції в результаті цих подій зросли. А от державні облігації (JGB) – стабільні, разом з тим, за наддовгими з них, була помітна рекордна дохідність.
Що відбувається з доларом у вересні?
У вересні відчутних коливань долара не відбуватиметься. Валютний ринок залишатиметься стабільним. Імовірний діапазон змін – 41,60 – 42 гривні за долар.
З 8 по 14 вересня курс долара на міжбанку буде коливатися в межах 41,40 – 41,80 гривні, а на готівковому ринку – 41,20 – 41,60 гривні. Значних змін у цей період не передбачається.
Станом на 8 вересня, продаж долара у банках здійснюється в середньому по 41,52 гривні, в обмінниках – 41,44 гривні.