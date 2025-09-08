Йена упала в понедельник. Это произошло после того, как премьер-министр Японии Шигеру Ишиба объявил об отставке.

Почему рост иены влияет на доллар?

Отставка премьер-министра Японии может повлечь длительный период политической неопределенности в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Важно! Нужно понимать, что Япония является четвертой по величине экономикой мира. Именно поэтому нестабильность там ощутимо отражается на ситуации в мире в целом.

Иена довольно резко ослабла на азиатских торгах. Результатом этого снижения стал рост доллара на 0,78%. Далее иена стабилизировалась и торговалась с приростом 0,1% за день, на уровне – 147,625.

Японская валюта также снизилась до наименьшей границы за год, относительно:

евро – 173,13;

фунтов стерлингов – 199,53.

Обратите внимание! Японские акции в результате этих событий выросли. А вот государственные облигации (JGB) – стабильны, вместе с тем, по сверхдлинным из них, была заметна рекордная доходность.

Что происходит с долларом в сентябре?