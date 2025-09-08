Доллар растет из-за падения этой валюты: что на самом деле происходит в Японии
- Йена упала после отставки премьер-министра Японии Шигеру Ишиба, что повлекло рост доллара на 0,78%.
- Японские акции выросли, а государственные облигации остались стабильными.
Йена упала в понедельник. Это произошло после того, как премьер-министр Японии Шигеру Ишиба объявил об отставке.
Почему рост иены влияет на доллар?
Отставка премьер-министра Японии может повлечь длительный период политической неопределенности в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Важно! Нужно понимать, что Япония является четвертой по величине экономикой мира. Именно поэтому нестабильность там ощутимо отражается на ситуации в мире в целом.
Иена довольно резко ослабла на азиатских торгах. Результатом этого снижения стал рост доллара на 0,78%. Далее иена стабилизировалась и торговалась с приростом 0,1% за день, на уровне – 147,625.
Японская валюта также снизилась до наименьшей границы за год, относительно:
- евро – 173,13;
- фунтов стерлингов – 199,53.
Обратите внимание! Японские акции в результате этих событий выросли. А вот государственные облигации (JGB) – стабильны, вместе с тем, по сверхдлинным из них, была заметна рекордная доходность.
Что происходит с долларом в сентябре?
В сентябре ощутимых колебаний доллара не будет происходить. Валютный рынок останется стабильным. Вероятный диапазон изменений – 41,60 – 60 42 гривны за доллар.
С 8 по 14 сентября курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны, а на наличном рынке – 41,20 – 41,60 гривны. Значительных изменений в этот период не предвидится.
По состоянию на 8 сентября, продажа доллара в банках осуществляется в среднем по 41,52 гривны, в обменниках – 41,44 гривны.