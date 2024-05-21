Збитковий бізнес та невиправдані ціни: на Волл-стріт назвали найнебезпечніші цінні папери

Генеральний директор інвестиційної дослідницької компанії New Constructs Девід Трейнер назвав цінні папери, які перебувають у серйозній зоні ризику. Зокрема, він пояснив, які фактори на це впливають.

Девід Трейнер виділив відразу кілька компаній, акції яких він вважає небезпечними. Варто додати, що йдеться про компанії з різних галузей.

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Експерт назвав найнебезпечніші акції на фондовій біржі

На думку Трейнера, небезпечними є цінні папери мережі магазинів відеоігор GameStop. Мовляв, вартість цих акцій і не впаде до нуля, проте має реальні шанси суттєво впасти в ціні. За його словами, вартість цінних паперів їхня ринкова оцінка невиправдано висока, якщо враховувати вкрай погані грошові надходження і прибутки.

, що раніше цінні папери GameStop входили до списку "акцій-зомбі". Так називають активи, які можуть знецінитися до нуля. Нагадаємо, що у середині травня акції компанії злетіли в ціні за день на понад 80%

Усе через повернення аналітика та інвестора Кіта Гілла. Проте уже у п'ятницю, 17 травня, цінні папери GameStop обвалилися на пре маркеті на 17% після того, як компанія подала нову заявку на продаж акцій.

Крім GameStop, за словами Девіда Трейнера, до списку небезпечних акцій входять ще такі (з актуальними цінами):

Цінні папери мережі кінотеатрів AMC Entertainment Holdings, які наразі коштують 4,83 долара, згідно з даними Yahoo!Finance;

Акції сервісу доставки їжі DoorDash. Вони торгуються на ринку з ціною у 113,96 долара за штуку;

Активи онлайн-брокера Robinhood на цю мить на біржі коштують майже 21 долар;

Цінні папери канадського виробника канабісу Tilray Brands торгуються на ринку з ціною на рівні 1,94 долара;

Акції виробника рослинного м'яса Beyond Meat на сьогодні коштують 7,84 долара.

Гендиректор інвестиційної компанії заявив, що акції AMC не мають коштувати навіть 1 долар за штуку. Тоді як позитивні, на перший погляд, показники за перший квартал сервісу доставку їжі DoorDash насправді маскують збиткову природу бізнесу. Крім того, компанія Robinhood за 2020 – 2022 роки витратила 7,8 мільярда доларів вільного грошового потоку без урахування придбань.