НБУ спростував резонансний фейк про персональні дані українців

Український Нацбанк спростував останню інформацію про збір даних фізичних осіб в Україні. До резонансного інформаційного приводу також причетний відомий проросійський ресурс. Регулятор прояснив ситуацію.

Нещодавно у публічному просторі з'явилася інформація про те, що Нацбанк нібито планує збирати дані про платежі з усіх банківських карток та рахунків фізичних осіб.

Зверніть увагу НБУ прокоментував резонансну інформацію про збір даних фізичних осіб

НБУ спростував резонансну інформацію про фізичних осіб

Річ у тому, що Нацбанк з грудня 2022 року отримує від банків, які функціонують в Україні, узагальнені звіти про діяльність суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

У зв'язку з цим регулятор надіслав банкам лист № 25-0005/38228 задля того, щоб нагадати про необхідність своєчасного та коректного надання відповідної інформації згідно з вимогами, про які згадано у попередніх листах. Проте підсанкційне видання "Страна.юа" оприлюднило лише останній лист, додавши неправдиву інтерпретацію.

Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України,

– наголосили у пресслужбі НБУ.

Відтак у листі, який оприлюднили, не йдеться про фізичних осіб та їхні персональні дані. Натомість регулятор продовжує перевіряти банки та інших учасників ринку на ознаки причетності до порушення українського законодавства. Йдеться про такі сфери:

Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

Фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

Порушення у секторі платіжного законодавства.

Ще один важливий напрямок дільності НБУ – це виявлення проблеми використання послуг банків з метою забезпечення діяльності тіньового ринку.