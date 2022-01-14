Засновники Google боялися випускати компанію на ринок: як їм допоміг Воррен Баффет
Джерело:Business Insider
Сьогодні Alphabet, материнська компанія Google, – одна з найдорожчих публічних компаній у світі. Її ринкова капіталізація становить майже 2 трильйони доларів. Проте все могло бути не так.
Засновники компанії Сергій Брін та Ларрі Пейдж могли залишити свій бізнес у приватному секторі, якби не зустріч з легендарним Ворреном Баффетом. Про це написав у своїй книзі про історію створення Uber журналіст New York Times Майк Ісаак.
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Баффет переконав засновників Google вийти на біржу
Співзасновники Google не були у захваті від ідеї виходу своєї компані на біржу. Головні причини – вони остерігалися, що інвестори, які нічого не знають, будуть вказувати їм що робити, швидко вимагатимуть виплат та будуть тиснути на них щодо внесення зміни, якщо зростання сповільниться, розповів Ісаак.До теми: Станом на 14 січня 2022 року вартість акцій коливається на рівні 2782 доларів за штуку. Ринкова капіталізація техгіганта становить 1,846 трильйона доларів, згідно з Yahoo!Finance.
Брін та Пейдж погодилися перевести свій бізнес у публічний сектор лише після того, як Воррен Баффет запропонував їм випустити два класи акцій та запевнив, що вони збережуть контроль у своїх руках. У результаті Google вийшов на біржу у 2004 році та випустив дві категорії цінних паперів:
- акції класу "А" з єдиним правом голосу,
- активу класу "В", кожна з яких була наділена певною часткою голосів.
За схожою схемою працює й компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway. Майже 239 тисяч акцій класу "А" Баффета означає, що бізнесмен контролює 31,5% активів Berkshire з "правом голосу", попри те, що йому належить приблизно 15,8% економічної частки в компанії. Легендарний інвестор також став натхненником створення міжнародного конгломерату компаній Alphabet у 2015 році.
Брін, Пейдж та колишній гендиректор компанії Ерік Шмідт зустрічалися з Ворреном Баффетом за кілька років до цього. Тоді вони зрозуміли, що використання децентралізованої автономної структури Berkshire допоможе їм вивести свій бізнес на новий рівень. Актуальні дані щодо статків бізнесменів, згідно з Bloomberg:
- Воррен Баффет – 117 мільярдів доларів.
- Ларрі Пейдж – 124 мільярди доларів.
- Сергій Брін – 119 мільярдів доларів.