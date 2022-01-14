Засновники Google боялися випускати компанію на ринок: як їм допоміг Воррен Баффет

Сьогодні Alphabet, материнська компанія Google, – одна з найдорожчих публічних компаній у світі. Її ринкова капіталізація становить майже 2 трильйони доларів. Проте все могло бути не так.

Засновники компанії Сергій Брін та Ларрі Пейдж могли залишити свій бізнес у приватному секторі, якби не зустріч з легендарним Ворреном Баффетом. Про це написав у своїй книзі про історію створення Uber журналіст New York Times Майк Ісаак.

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Баффет переконав засновників Google вийти на біржу

Співзасновники Google не були у захваті від ідеї виходу своєї компані на біржу. Головні причини – вони остерігалися, що інвестори, які нічого не знають, будуть вказувати їм що робити, швидко вимагатимуть виплат та будуть тиснути на них щодо внесення зміни, якщо зростання сповільниться, розповів Ісаак.

Станом на 14 січня 2022 року вартість акцій коливається на рівніза штуку. Ринкова капіталізація техгіганта становитьдоларів, згідно з Yahoo!Finance

Воррен Баффет вплинув на засновників Google / Фото Getty Images

Брін та Пейдж погодилися перевести свій бізнес у публічний сектор лише після того, як Воррен Баффет запропонував їм випустити два класи акцій та запевнив, що вони збережуть контроль у своїх руках. У результаті Google вийшов на біржу у 2004 році та випустив дві категорії цінних паперів:

акції класу "А" з єдиним правом голосу,

активу класу "В", кожна з яких була наділена певною часткою голосів.

За схожою схемою працює й компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway. Майже 239 тисяч акцій класу "А" Баффета означає, що бізнесмен контролює 31,5% активів Berkshire з "правом голосу", попри те, що йому належить приблизно 15,8% економічної частки в компанії. Легендарний інвестор також став натхненником створення міжнародного конгломерату компаній Alphabet у 2015 році.

Брін, Пейдж та колишній гендиректор компанії Ерік Шмідт зустрічалися з Ворреном Баффетом за кілька років до цього. Тоді вони зрозуміли, що використання децентралізованої автономної структури Berkshire допоможе їм вивести свій бізнес на новий рівень. Актуальні дані щодо статків бізнесменів, згідно з Bloomberg: