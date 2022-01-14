Основатели Google боялись выпускать компанию на рынок: как им помог Уоррен Баффет

Сегодня Alphabet, материнская компания Google – одна из самых дорогих публичных компаний в мире. Ее рыночная капитализация составляет почти 2 триллиона долларов. Однако все могло быть не так.

Учредители компании Сергей Брин и Ларри Пейдж могли оставить свой бизнес в частном секторе, если бы не встреча с легендарным Уорреном Баффетом. Об этом написал в своей книге об истории создания Uber журналист New York Times Майк Исаак.

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Баффет убедил учредителей Google выйти на биржу

Соучредители Google не были в восторге от идеи выхода своей компании на биржу. Главные причины – они опасались, что ничего не знающие инвесторы будут указывать им что делать, будут быстро требовать выплат и будут давить на них относительно внесения изменения, если рост замедлится, рассказал Исаак.

По состоянию на 14 января 2022 года стоимость акций колеблется на уровнеза штуку. Рыночная капитализация техгиганта составляетдолларов, согласно Yahoo! Finance

Уоррен Баффет оказал влияние на основателей Google / Фото Getty Images

Брин и Пейдж согласились перевести свой бизнес в публичный сектор только после того, как Уоррен Баффет предложил им выпустить два класса акций и заверил, что они сохранят контроль в своих руках. В результате Google вышел на биржу в 2004 году и выпустил две категории ценных бумаг:

акции класса "А" с единственным правом голоса,

актива класса "В", каждая из которых была наделена определенной долей голосов.

По схожей схеме работает и компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. Почти 239 тысяч акций класса "А" Баффета означает, что бизнесмен контролирует 31,5% активов Berkshire с "правом голоса", несмотря на то, что ему принадлежит примерно 15,8% экономической доли в компании. Легендарный инвестор также стал вдохновителем создания международного конгломерата компаний Alphabet в 2015 году.

Брин, Пейдж и бывший гендиректор компании Эрик Шмидт встречались с Уорреном Баффетом за несколько лет до этого. Тогда они поняли, что использование децентрализованной автономной структуры Berkshire поможет им вывести свой бизнес на новый уровень. Актуальные данные относительно состояния бизнесменов, согласно Bloomberg: