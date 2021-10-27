Засновник Twitter прогнозує гіперінфляцію: реакція Ілона Маска та відомої інвесторки

Відома інвесторка Кеті Вуд прокоментувала заяву засновника соціальної мережі Twitter Джека Дорсі щодо гіперінфляції та поділилася власним прогнозом. Свою думку також висловив гендиректор Tesla Ілон Маск.

Американський бізнесмен та мільярдер Джек Дорсі вважає, що світ стоїть на порозі гіперінфляції. Проте Кеті Вуд має іншу думку щодо подальшого розвитку ситуації з інфляцією.

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Прогноз Кеті Вуд щодо інфляції

Кеті Вуд, яка успішно працює у сфері інвестицій, заявила, що у 2008 – 2009 роках прогнозувала зростання інфляції на фоні рішення Федеральної резервної системи проводити політику кількісного пом'якшення. Натомість тоді ситуація розгорталася по-іншому. Кеті Вуд додала, що підвищення цін, яке безпосередньо впливає на споживачів, має припинитися після святкового сезону через три джерела дефляції (зниження цін протягом певного періоду):

Технологічні інновації (наприклад, штучний інтелект). Вуд зазначає, що витрати на навчання штучного інтелекту знижуються на 40 – 70% щорічно, що, на її думку, є рекордною дефляційною силою.

щорічно, що, на її думку, є рекордною дефляційною силою. Компанії, які недостатньо інвестували в майбутнє, також будуть дефляційною силою в економіці, яка відоме як "творче руйнування" .

. Надмірне замовлення та накопичення товарів, які виникли через пандемію COVID-19 та проблем з постачанням на глобальному рівні. Зокрема, чимало компаній закрилися або були захоплені зненацька, коли активність споживачів різко зросла на фоні коронакризи. У результаті підприємці намагаються надолужити втрачене та роблять подвійні або навіть потрійні замовлення.

На думку Кеті Вуд, після святкового сезону варто очікувати зниження цін, оскільки компанії зіткнуться з надлишком пропозиції. Крім того, засновниця та очільниця ARK Innovation зазначила, що ціни на такі товари як пиломатеріали та залізо впали на 50%, тоді як вартість нафти вона назвала "незвичною та психологічно важливою".

Кількісне пом'якшення Це нетрадиційний засіб грошово-кредитної політики, який використовується центральними банками для стимулювання зростання національної економіки, у випадках коли коректування грошово-кредитної політики за допомогою звичайних методів стало неефективним або неможливим.

Мільярдер Ілон Маск прокоментував допис Кеті Вуд. Генеральний директор Tesla написав у твітер наступне: "Я не знаю про довгострокову перспективу, але у короткостроковій ми бачимо сильний інфляційний тиск". Хоча засновник Twitter Джек Дорсі не прокоментував твіт Маска, але перепостив його.