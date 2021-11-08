Американський бізнесмен вилетів із клубу мільярдерів: як він втратив гроші

Засновник компанії Peloton Джон Фолі втратив статус мільярдера. Раніше Forbes оцінював його капітал у 1,5 мільярда доларів. Що стало головною причиною його фінансового краху – читайте далі.

Згідно з виданням Bloomberg, інвестори масово почали продавати активи компанії Peloton. Загалом ці акції обвалилися на 35%. На фоні цього капітал Джона Фолі знизився до 850 мільйонів доларів.

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Засновник Peloton втратив статус мільярдера

Акції Peloton, виробника тренажерного обладнання, різко впали в ціні після публікації звіту про прибутки. Це свідчить про те, що тренд на домашній фітнес переживає труднощі на тлі послаблення карантинних обмежень та відновлення роботи тренажерних залів. Американська компанія, головний офіс якої розташований в Нью-Йорку, повідомила про чистий збиток у розмірі 376 мільйонів доларів, або 1,25 долара на акцію. Експерти прогнозували втрати на рівні 1,07 долара на акцію.

Згідно з даними Yahoo!Finance , актуальна вартість акцій компанії коливається на рівніза кожну, а ринкова капіталізація становить –доларів. Загалом у 2021 році цінні папери Peloton втратили майжесвоєї вартості.

Засновник Peloton втратив статус мільярдера / Фото Getty Images

Згідно з Bloomberg, у 2020 році Peloton зуміла перетворити виклики, які спричинила пандемія коронавірусу, на прибуток. Компанія виграла від торішніх локдаунів, адже стрімко зросли продажі спортивного обладнання для дому. Цінні папери компанії подорожчали приблизно у шість разів у порівнянні з ціною акцій під час виходу на біржу у 2019 році. У січні минулого року ринкова капіталізація компанії досягла піку – 49 мільярдів доларів. Цей успіх дозволив Фолі потрапити до клубу мільярдерів.

Що відомо про Peloton? Компанія була заснована у 2012 році та спеціалізується на створенні тренажерів. Головні продукти Peloton – це під'єднані до інтернету стаціонарні велосипеди та бігові доріжки, які дають можливість клієнтам за певну плату дистанційно брати участь у заняттях з допомогою стрімінгового медіа. Офіційний Компанія була заснована у 2012 році та спеціалізується на створенні тренажерів. Головні продукти Peloton – це під'єднані до інтернету стаціонарні велосипеди та бігові доріжки, які дають можливість клієнтам за певну плату дистанційно брати участь у заняттях з допомогою стрімінгового медіа. Офіційний сайт компанії повідомляє, що це найбільша у світі інтерактивна фітнес-платформа, лояльними клієнтами якої є понад 6,2 мільйона осіб.

Peloton також очікує отримати менший річний прибуток, ніж прогнозували раніше. Йдеться про втрату, щонайменше, 1 мільярда доларів. Компанія повідомила інвесторам, що планує заробити за рік від 4,4 до 4,8 мільярда доларів, за даними останнього звіту. За попереднім прогнозом, цей показник дорівнював 5,4 мільярда доларів.