Американский бизнесмен вылетел из клуба миллиардеров: как он потерял деньги

Основатель компании Peloton Джон Фоли потерял статус миллиардера. Ранее Forbes оценивал его капитал в 1,5 миллиарда долларов. Что явилось главной причиной его финансового краха – читайте дальше.

Согласно изданию Bloomberg, инвесторы массово начали продавать активы компании Peloton. В целом, эти акции обвалились на 35%. На фоне этого капитал Джона Фоли снизился до 850 миллионов долларов.

Обратите внимание Финансовая безопасность: как защитить свои деньги от потенциальных угроз

Основатель Peloton потерял статус миллиардера

Акции Peloton, производителя тренажерного оборудования, резко упали в цене после публикации отчета о прибылях. Это говорит о том, что тренд на домашний фитнес испытывает трудности на фоне ослабления карантинных ограничений и возобновления работы тренажерных залов. Американская компания, головной офис которой находится в Нью-Йорке, сообщила о чистом убытке в размере 376 миллионов долларов, или 1,25 доллара на акцию. Эксперты прогнозировали потери на уровне 1,07 доллара на акцию.

Согласно данным Yahoo!Finance , актуальная стоимость акций компании колеблется на уровнеза каждую, а рыночная капитализация составляет –долларов. В общей сложности в 2021 году ценные бумаги Peloton потеряли почтисвоей стоимости.

Основатель Peloton потерял статус миллиардера / Фото Getty Images

Согласно Bloomberg, в 2020 году Peloton сумела превратить вызовы, вызванные пандемией коронавируса, в прибыль. Компания выиграла от прошлогодних локдаунов, ведь стремительно выросли продажи спортивного оборудования для дома. Ценные бумаги компании подорожали примерно в шесть раз по сравнению с ценой акций при выходе на биржу в 2019 году. В январе прошлого года рыночная капитализация компании достигла пика – 49 миллиардов долларов. Этот успех позволил Фоли попасть в клуб миллиардеров.

Что известно о Peloton? Компания была основана в 2012 году и специализируется на создании тренажеров. Главные продукты Peloton – это подключенные к интернету стационарные велосипеды и беговые дорожки, позволяющие клиентам за определенную плату дистанционно участвовать в занятиях с помощью стримингового медиа. Официальный Компания была основана в 2012 году и специализируется на создании тренажеров. Главные продукты Peloton – это подключенные к интернету стационарные велосипеды и беговые дорожки, позволяющие клиентам за определенную плату дистанционно участвовать в занятиях с помощью стримингового медиа. Официальный сайт компании сообщает, что это крупнейшая в мире интерактивная фитнес-платформа, лояльными клиентами которой более 6,2 миллиона человек.

Peloton также ожидает получить меньшую годовую прибыль, чем прогнозировали ранее. Речь идет о потере минимум 1 миллиарда долларов. Компания сообщила инвесторам, что планирует заработать за год от 4,4 до 4,8 миллиарда долларов, по данным последнего отчета. По предварительному прогнозу, этот показатель равнялся 5,4 миллиарда долларов.