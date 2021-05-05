Засновник Ethereum став наймолодшим криптомільярдером у світі: у скільки оцінюють його капітал

Засновник другої за популярністю криптовалюти у світі – Ethereum – Віталік Бутерін отримав новий статус. 27-річний підприємець став наймолодшим у світі мільярдером, який заробив свій капітал завдяки цифровій валюті.

У 2014 році Бутерін отримав престижну премію від відомого венчурного капіталіста Пітера Тіля. Це дозволило йому зосередитися на розробці Ethereum, який був створеним у 2015 році. Цифрова валюта поступово завойовує все нові й нові вершини.

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Засновник Ethereum став мільярдером

На торгах у понеділок ціна Ethereum вперше перетнула позначку в 3000 доларів. Наразі цифрова валюта коштує 3300 доларів. Загалом з початку 2021 року вартість криптовалюти зросла на 325%.

Друга за популярністю криптовалюта у світі дорожчає на фоні зростання попиту на додатки децентралізованих фінансів, які мають на меті замінити традиційні фінансові інститути на кшталт банків та страхових компаній. Зокрема, DeFi Pulse інформує, що наразі в протоколах DeFi, чимало з яких створені на основі саме блокчейну Ethereum, зафіксовано понад 74 мільярди доларів.

Ціна Ethereum стрімко йде вгору / Інфографіка CoinDesk

Бутерін є власником 333 520 токенів, які після стрибка цін оцінюють у 1,09 мільярда доларів. Ринкова капіталізація цифрової валюти становить 380 мільярдів доларів. Ethereum програє лише біткойну, вартість активів якого дорівнює 1,02 трильйона доларів.

Наразі головним конкурентом дітища Бутеріна називають платформу Binance Smart Chain (BSC), яка є творінням найбільшої криптобіржі у світі Binance. Для порівняння, за добу BSC опрацьовує приблизно 8 мільйонів транзакцій, тоді як Ethereum – трохи більше, ніж 1 мільйон.