Засновник Ethereum з російським корінням засудив дії Путіна
24 лютого 2022 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:твітер Віталіка Бутеріна
Творець другої за популярністю криптовалюти світу Ethereum засудив напад Росії на Україну. Він росіянин за походженням.
Своєю позицією російською мовою Віталік Бутерін поділився у твітері. Мільярдер засмучений рішенням Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення суперечки з Україною і натомість розпочати війну.
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Це злочин проти українського та російського народу. Хочу бажати всім безпеки, хоча знаю, що жодної безпеки не буде. Слава Україні,
– написав Бутерін.