Засновник Ethereum з російським корінням засудив дії Путіна

Творець другої за популярністю криптовалюти світу Ethereum засудив напад Росії на Україну. Він росіянин за походженням.

Своєю позицією російською мовою Віталік Бутерін поділився у твітері. Мільярдер засмучений рішенням Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення суперечки з Україною і натомість розпочати війну.

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Це злочин проти українського та російського народу. Хочу бажати всім безпеки, хоча знаю, що жодної безпеки не буде. Слава Україні,

– написав Бутерін.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!