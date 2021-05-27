Перетворив 1000 доларів на 5 мільйонів: інвестор-новачок розкрив свої секрети торгів на біржі

Кемерон Ньюелл у листопаді 2019 року поставив перед собою ціль збільшити свій інвестиційний портфель з 1000 до 5 мільйонів доларів. Він втілив свою мрію у життя наприкінці 2020 року. Як йому це вдалося – читайте далі.

Ньюелл обрав для торгів на біржі платформу Robinhood, оскільки там не було комісії. Трейдер зізнався, що спершу він не мав уявлення, що робить, однак активно вивчав ринок.

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Кемерон Ньюелл заробив на акціях 5 мільйонів доларів

Врешті-решт Ньюелл зупинив свій вибір на денній торгівлі по імпульсу: переслідуванню цінових тенденцій шляхом покупки акцій на підйомі та продажу активів на спаді. Інвестор наголосив, його підхід може підійти не всім, оскільки він використовує ризикові стратегії, які є дуже дорогими, але мають корисний потенціал. Зокрема, йдеться про:

використання маржі або грошей, взятих в борг у брокера,

торгівлю акціями "пенні",

торгівлю акціями протягом дня та короткі продажі.

Акції "пенні" Це звичайні цінні папери невеликих державних компаній, вартість яких торгується на рівні один долар за актив.

Спостерігає за оточенням

Якщо активи якоїсь корпорації різко пішли вгору, то Ньюелл одразу шукає компанії, які працюють у цьому ж секторі. Ці фірми він називає "бігунами", які зазвичай мають меншу ринкову капіталізацію, відповідно їхні акції є дешевшими. Наприклад, якщо компанія-виробник електромобілів стрімко зміцнює позиції на фондовому ринку, то Ньюелл шукає фірми, які або створюють електромобілі або виробляють запчастини для цієї компанії, і купує їхні активи.

Інвестор розповів, що після стрімкого подорожчання акцій Tesla, він звернув увагу на наступні компанії-"бігуни":

Fisker Inc.,

Blink Charging,

Churchill Cap Corp.

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Інвестор ризикує

Безумовно, Ньюелла не можна назвати консервативним трейдером. Він часто йде на ризики, які можуть допомогти йому збільшити капітал. Нещодавно Ньюелл почав продавати цінні папери, які, на його думку, впадуть. Мільйонер використовує аналогічну стратегію, коли продає акції на короткій чи довгій дистанціях. Це дозволяє йому хапати можливості, які одночасно збільшуються та зменшуються.

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Довготривала перспектива

Ньюелл зізнався, що зберігає свої довгострокові інвестиції на окремому рахунку. Ці активи він має намір тримати протягом 10 – 30 років. Інвестор переказує кошти зі свого "імпульсного" рахунку на довгостроковий, щоб зафіксувати прибуток, при цьому створюючи для свого капіталу умови для росту. У контексті цієї стратегії він фокусує увагу на компанії, особливо на її генеральному директорові. Перш за все він дивиться на поведінку очільника корпорації, активи якої його цікавлять. Молодий мільйонер розповів, що йому подобаються бізнесмени, думка яких раптово не змінюється.