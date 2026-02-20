Укр Рус
Ви будете вражені: саме в цих областях України найбільше золота
20 лютого, 06:00
3

Ви будете вражені: саме в цих областях України найбільше золота

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Основні запаси золота в Україні зосереджені в трьох провінціях: "Український щит", Карпатська золотоносна провінція та Донбаська золоторудна провінція.
  • Загальний потенціал запасів золота в Україні становить приблизно 3 000 тонн, причому "Український щит" має найбільші запаси – близько 2 400 тонн.

Україна має значні запаси золота. Вони розосереджені по всій українській території. Щоправда, варто сказати, що сфера видобутку цього металу не є достатньо розвиненою.

У яких регіонах України є значні запаси золота?

Золото в Українці сконцентровано у 3 основних провінціях, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".

Важливо! Золоторудних районів на території цих провінцій – 6.

Які є золоті провінції в Україні:

  • провінція "Український щит"

Вважаться, що саме на цій території знаходяться найбільші запаси золота. Тут є 6 основних вивчених родовищ, де і відбувається видобуток. Йдеться, зокрема, про Сергіївське та Майське.

Важливо! Як показує статистика, тут знаходиться приблизно 75% – 80% від усіх запасів України.

  • Карпатська золотоносна провінція

На цій території знаходяться майже 15% від усіх запасів України. Серед найвідоміших родовищ варто виділити:

  • Берегівське;
  • Сауляк;
  • Мужіївське.

Цікаво! Саме в цьому регіоні є численні рудопрояви корінного і розсипного золота.

  • Донбаська золоторудна провінція

За оцінками спеціалістів, тут находиться приблизно 10% від усіх українських запасів золота. Водночас потенціал регіону значно більший.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– йдеться у повідомленні.

Які потенційні запаси золота в Україні?

Вважається, що запаси золота в Україні загалом складають приблизно 3 000 тонн, повідомляється у Держгеонадрах. Розподіл цього металу такий:

  • найбільші запаси має "Український щит" – приблизно 2 400 тонн;
  • Донбаська золоторудна провінція, імовірно, має потенціал – 400 тонн;
  • а от найменший потенціал у Карпатської золотоносної провінції – 55 тонн.

Скільки коштує золото на світовому ринку зараз?

  • Золото у 2026 році стрімко зростало в ціні. Зокрема, через геополітичну нестабільність.

  • Згодом воно різко впало і наразі не перевищує рівня – 5 000 доларів за унцію. Як повідомляє Reuters, спотова ціна на золото 19 лютого зросла на 0,2% – до 4 989,09 доларів за унцію.