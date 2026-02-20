Ви будете вражені: саме в цих областях України найбільше золота
- Основні запаси золота в Україні зосереджені в трьох провінціях: "Український щит", Карпатська золотоносна провінція та Донбаська золоторудна провінція.
- Загальний потенціал запасів золота в Україні становить приблизно 3 000 тонн, причому "Український щит" має найбільші запаси – близько 2 400 тонн.
Україна має значні запаси золота. Вони розосереджені по всій українській території. Щоправда, варто сказати, що сфера видобутку цього металу не є достатньо розвиненою.
У яких регіонах України є значні запаси золота?
Золото в Українці сконцентровано у 3 основних провінціях, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".
Важливо! Золоторудних районів на території цих провінцій – 6.
Які є золоті провінції в Україні:
- провінція "Український щит"
Вважаться, що саме на цій території знаходяться найбільші запаси золота. Тут є 6 основних вивчених родовищ, де і відбувається видобуток. Йдеться, зокрема, про Сергіївське та Майське.
Важливо! Як показує статистика, тут знаходиться приблизно 75% – 80% від усіх запасів України.
- Карпатська золотоносна провінція
На цій території знаходяться майже 15% від усіх запасів України. Серед найвідоміших родовищ варто виділити:
- Берегівське;
- Сауляк;
- Мужіївське.
Цікаво! Саме в цьому регіоні є численні рудопрояви корінного і розсипного золота.
- Донбаська золоторудна провінція
За оцінками спеціалістів, тут находиться приблизно 10% від усіх українських запасів золота. Водночас потенціал регіону значно більший.
Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– йдеться у повідомленні.
Які потенційні запаси золота в Україні?
Вважається, що запаси золота в Україні загалом складають приблизно 3 000 тонн, повідомляється у Держгеонадрах. Розподіл цього металу такий:
- найбільші запаси має "Український щит" – приблизно 2 400 тонн;
- Донбаська золоторудна провінція, імовірно, має потенціал – 400 тонн;
- а от найменший потенціал у Карпатської золотоносної провінції – 55 тонн.
Скільки коштує золото на світовому ринку зараз?
Золото у 2026 році стрімко зростало в ціні. Зокрема, через геополітичну нестабільність.
Згодом воно різко впало і наразі не перевищує рівня – 5 000 доларів за унцію. Як повідомляє Reuters, спотова ціна на золото 19 лютого зросла на 0,2% – до 4 989,09 доларів за унцію.