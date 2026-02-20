Ви будете вражені: саме в цих областях України найбільше золота

Україна має значні запаси золота. Вони розосереджені по всій українській території. Щоправда, варто сказати, що сфера видобутку цього металу не є достатньо розвиненою.

У яких регіонах України є значні запаси золота?

Золото в Українці сконцентровано у 3 основних провінціях, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".

Читайте також Військові облігації, депозити чи золото: які інвестиції працюють у 2026 році і що дає найбільший дохід

Важливо! Золоторудних районів на території цих провінцій – 6.

Які є золоті провінції в Україні:

провінція "Український щит"

Вважаться, що саме на цій території знаходяться найбільші запаси золота. Тут є 6 основних вивчених родовищ, де і відбувається видобуток. Йдеться, зокрема, про Сергіївське та Майське.

Важливо! Як показує статистика, тут знаходиться приблизно 75% – 80% від усіх запасів України.

Карпатська золотоносна провінція

На цій території знаходяться майже 15% від усіх запасів України. Серед найвідоміших родовищ варто виділити:

Берегівське;

Сауляк;

Мужіївське.

Цікаво! Саме в цьому регіоні є численні рудопрояви корінного і розсипного золота.

Донбаська золоторудна провінція

За оцінками спеціалістів, тут находиться приблизно 10% від усіх українських запасів золота. Водночас потенціал регіону значно більший.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– йдеться у повідомленні.

Які потенційні запаси золота в Україні?

Вважається, що запаси золота в Україні загалом складають приблизно 3 000 тонн, повідомляється у Держгеонадрах. Розподіл цього металу такий:

найбільші запаси має "Український щит" – приблизно 2 400 тонн;

Донбаська золоторудна провінція, імовірно, має потенціал – 400 тонн;

а от найменший потенціал у Карпатської золотоносної провінції – 55 тонн.

Скільки коштує золото на світовому ринку зараз?