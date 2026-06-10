Такого не було понад 20 років: важливі новини на ринку нафти

Запаси нафти у світі стрімко знижуються. Їхня кількість "падає" до найнижчих рівнів, як мінімум – з 2003 року. Ця ситуація є наслідком подій на Близькому Сході

Як впали запаси нафти у світі?

Основною причиною втрати запасів є скорочення виробництва. Воно зменшується саме внаслідок війни з Іраном, повідомляє Reuters з посиланням на Управління енергетичної інформації США.

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Імовірно, загальні запаси нафти в країнах-членах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) продовжать знижуватись. Нагадаємо, це об'єднання 38 найбільш економічно розвинених країн світу, засноване на принципах ринкової економіки.

Очікується, що до грудня запаси в ОЕСР знизяться до трохи менш як 2,33 мільярда барелів. Цей прогноз сформовано на основі деяких припущень. Зокрема, того, що рух через Ормузьку протоку не зможе відновитися до рівня, який був до конфлікту на Близькому Сході до початку 2027 року.

Таке стрімке скорочення запасів виникає саме через компенсацію втрати 11 мільйонів барелів. Для розуміння, це щоденний рівень видобутку на Близькому Сході, який був раніше.

Через масштаби скорочення світових запасів ми прогнозуємо, що ціни на нафту залишатимуться підвищеними, доки світові потоки нафти не повернуться до нормального рівня, а запаси нафти не будуть поповнені,

– повідомляє EIA.

Чи може конфлікт на Близькому Сході завершитись найближчим часом?