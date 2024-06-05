Скільки нафти залишилося у надрах Землі і які тенденції прогнозують

Нафта – це один із ключових елементів глобальної економіки. Водночас експерти з'ясували, скільки ще сировини залишилося у світі, а також виділили кілька важливих аспектів.

Загалом нафту почали видобувати з надр Землі, щоб потім створювати пластмасу, бензин, асфальт і багато інших продуктів приблизно 165 років тому. Тоді як сировина накопичувалася сотні мільйони років.

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Тоді як процес видобування нафти відбувається набагато швидше, ніж вона може накопичуватися знову.

Запаси нафти у надрах Землі

По-перше, вчені заявляють, що на Землі нафта не закінчиться ніколи. Одна з головних причин – багато покладів чорного золота знаходяться в недоступних для видобутку місцях. Зокрема, йдеться про сировину у надрах Антарктиди. Крім того, частина покладів чорного золота знаходиться настільки глибоко, що навіть не можна ні оцінити її обсяги, не те що починати говорити про її видобуток.

По-друге, експерти вважають, що на планеті залишилося орієнтовно 1,6 трильйона барелів нафти, які можливо видобувати. Водночас є поклади нафти, які чекають на своє виявлення. Тож цю сировину реально буде видобувати. За приблизними оцінками такої нафти ще залишилося десь у 565 мільярдів барелів.

На скільки років світу вистачить нафти

Більше ніж 10 років тому експерти нафтової галузі заявляли, що наявних запасів нафти, які можна видобути, вистачить приблизно на 50 років постійного видобутку. Цей показник не надто змінився через те, як були проведені розрахунки:

кількість років до вичерпання нафти дорівнює нинішнім розвіданим запасам, розділеним на річне споживання.

Проте оцінка розвіданих запасів чорного золота збільшилася. Річ у тому, що геологи виявляють нові родовища, тоді як кількість часу, що залишився, не сильно змінилася, оскільки витрати нової нафти відбувається приблизно так само швидко, як і її споживання. Вчені вважають, що настане момент, коли ця рівновага зміститься.

американської компанії ClearView Кевін Бук заявив, що штучний інтелект зможе спростити процес пошуку нових запасів нафти. Крім того, нові технології теж сприятимуть полегшенню видобуванню сировини. Таким чином, це може збільшити оцінку загальних запасів нафти, які можна витягти з надр Землі.

З іншої сторони фахівці прогнозують, що у найближчому майбутньому попит на нафти зазнає серйозних змін. Зокрема, цьому сприятиме перехід на електромобілі. У 2023 році Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що споживання нафти досягне пікового рівня до 2030 року, а після цього почне спадати. Це свідчить про те, що у людей може бути достатньо нафти на набагато більший термін, ніж 50 років.