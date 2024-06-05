Сколько нефти осталось в недрах Земли и какие тенденции прогнозируют

Нефть – это один из ключевых элементов глобальной экономики. В то же время эксперты выяснили, сколько еще сырья осталось в мире, а также выделили несколько важных аспектов.

В общем нефть начали добывать из недр Земли, чтобы потом создавать пластмассу, бензин, асфальт и многие другие продукты примерно 165 лет назад. Тогда как сырье накапливалось сотни миллионы лет.

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Тогда как процесс добычи нефти происходит гораздо быстрее, чем она может накапливаться снова.

Запасы нефти в недрах Земли

Во-первых, ученые заявляют, что на Земле нефть не закончится никогда. Одна из главных причин – много залежей черного золота находятся в недоступных для добычи местах. В частности, речь идет о сырье в недрах Антарктиды. Кроме того, часть залежей черного золота находится настолько глубоко, что даже нельзя ни оценить его объемы, не то что начинать говорить о его добыче.

Во-вторых, эксперты считают, что на планете осталось ориентировочно 1,6 триллиона баррелей нефти, которые возможно добывать. В то же время есть залежи нефти, которые ждут своего обнаружения. Поэтому это сырье реально будет добывать. По приблизительным оценкам такой нефти еще осталось где-то в 565 миллиардов баррелей.

На сколько лет миру хватит нефти

Более 10 лет назад эксперты нефтяной отрасли заявляли, что имеющихся запасов нефти, которые можно добыть, хватит примерно на 50 лет постоянной добычи. Этот показатель не слишком изменился из-за того, как были проведены расчеты:

количество лет до исчерпания нефти равно нынешним разведанным запасам, разделенным на годовое потребление.

Однако оценка разведанных запасов черного золота увеличилась. Дело в том, что геологи обнаруживают новые месторождения, тогда как количество оставшегося времени,, не сильно изменилось, поскольку расход новой нефти происходит примерно так же быстро, как и ее потребление. Ученые считают, что наступит момент, когда это равновесие сместится.

американской компании ClearView Кевин Бук заявил, что искусственный интеллект сможет упростить процесс поиска новых запасов нефти. Кроме того, новые технологии тоже будут способствовать облегчению добычи сырья. Таким образом, это может увеличить оценку общих запасов нефти, которые можно извлечь из недр Земли.

С другой стороны специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем спрос на нефть претерпит серьезные изменения. В частности, этому будет способствовать переход на электромобили. В 2023 году Международное энергетическое агентство сообщило, что потребление нефти достигнет пикового уровня к 2030 году, а после этого начнет спадать. Это свидетельствует, что у людей может быть достаточно нефти на гораздо больший срок, чем 50 лет.