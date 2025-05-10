Запаси нафти в Росії: де видобувають найбільше чорного золота

Росія – це країна, яка має одні з найбільших резервів нафти у світі. Країна входить до першої десятки країн з найбільшими запасами чорного золота у світі.

Запаси нафти в Росії

Росія займає 6 місце у світі за резервами нафти. Країна поступається Іраку, Ірану, Канаді, Саудівській Аравії та Венесуелі, інформує 24 Канал з посиланням на OilPrice.

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Загалом поклади нафти в Росії оцінюють в 80 мільярдів доларів. Управління енергетичної інформації США на початку 2024 року підтвердило ці дані. Найбільше нафти в Росії видобувають в родовищах Західного Сибіру. На цей регіон припадає 87% російського видобутку сирої нафти та конденсату, за даними Rystad Energy.

До теми! Найбільші запаси нафти у світі зосереджені у Венесуелі. Нафтові резерви країни оцінюють в понад 300 мільярдів барелів нафти. Тоді як ключові поклади чорного золота виявили на Близькому Сході, де лідером є Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що найвідомішою маркою російської нафти є сировина Urals. Поклади сировини зосередженні в Західному Сибірі та Волга- Урал. У 2025 році ціна нафти Urals впала нижче 50 доларів за барель, що створює проблеми для Росії, яка суттєво залежить від експорту енергоносіїв.