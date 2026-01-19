Картка не врятує: українцям порадили, скільки готівки запасти на випадок блекауту

Через пошкодження енергосистеми в Україні щодня запроваджують жорсткі відключення світла. Водночас ворог продовжує свої підступні атаки, тож українцям радять запастися готівкою на випадок блекауту.

Який потрібно робити запас готівки?

Запас готівки допоможе пережити тривалі відключення світла спокійніше і легше придбати необхідні продукти та речі, передає 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій (ЦКС).

Фахівці радять запастися готівкою на досить тривалий час. Відтак, варто підрахувати свої найголовніші витрати, які можуть виникати протягом 7 – 14 днів. Запаси готівки мають бути достатніми, щоб покрити ці найперші потреби

Фото: Які запаси готівки потрібно робити / Центр стратегічних комунікацій

Чому потрібно запастися готівкою?

Існує ціла низка причин, навіщо знадобиться саме готівка під час тривалих відключень світла.

Банкомати не працюватимуть

Хоча від початку війни багато українських банків пристосувалися до відключень світла і можуть забезпечити автономну роботу своїх банкоматів, у деяких зняття коштів без електрики і зв'язку може бути проблемою.

Готівка в банкоматах закінчиться

Навіть якщо банкомати працюватимуть у блекаут, в них можуть дуже швидко закінчитися гроші. Окрім того, доведеться чекати у довгих чергах, щоб зняти кошти з картки.

Разом з тим під час тривалого блекауту можуть бути труднощі зі зв'язком, а значить термінали на касах магазинів не працюватимуть. Через це розплатитися карткою не вийде. Тому, щоб мати можливість придбати ліки, продукти пальне тощо, варто мати про запас готівкові кошти.

Якою готівкою запасатися?

Водночас, за словами фахівців, слід запасатися купюрами різного номіналу. Адже під час складних обставин блекауту продавці магазинів можуть просто не відпустити товар, оскільки у них не буде решти.

До того ж різні купюри зручніше використовувати:

Вони дозволять без зайвих проблем придбати ліки, їжу, каву;

Допоможуть не витрачати зайві кошти, віддаючи точну суму і не переплачуючи за речі першої потреби.

Зауважте! Нацбанк ще 3 роки тому ініціював програму Power Banking для забезпечення роботи банківської системи у режимі 24/7. За словами член Ради НБУ Василя Фурмана, на сьогодні завдяки їй близько 2 400 відділень по Україні можуть працювати в умовах блекауту, оскільки вони мають альтернативні джерела живлення та зв'язку.

Яка ситуація в енергосистемі України?