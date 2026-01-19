Карточка не спасет: украинцам посоветовали, сколько наличных запасти на случай блэкаута

Из-за повреждения энергосистемы в Украине ежедневно вводят жесткие отключения света. В то же время враг продолжает свои коварные атаки, поэтому украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута.

Какой нужно делать запас наличных денег?

Запас наличных поможет пережить длительные отключения света спокойнее и легче приобрести необходимые продукты и вещи, передает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций (ЦКС).

Специалисты советуют запастись наличными на достаточно длительное время. Поэтому, стоит подсчитать свои главные расходы, которые могут возникать в течение 7 – 14 дней. Запасы наличных должны быть достаточными, чтобы покрыть эти первые потребности

Фото: Какие запасы наличности нужно делать / Центр стратегических коммуникаций

Почему нужно запастись наличными?

Существует целый ряд причин, зачем понадобятся именно наличные во время длительных отключений света.

Банкоматы не будут работать

Хотя с начала войны многие украинские банки приспособились к отключениям света и могут обеспечить автономную работу своих банкоматов, в некоторых снятие средств без электричества и связи может быть проблемой.

Наличные в банкоматах закончатся

Даже если банкоматы будут работать в блэкаут, в них могут очень быстро закончиться деньги. Кроме того, придется ждать в длинных очередях, чтобы снять средства с карты.

Вместе с тем во время длительного блэкаута могут быть трудности со связью, а значит терминалы на кассах магазинов не будут работать. Поэтому расплатиться карточкой не получится. Поэтому, чтобы иметь возможность приобрести лекарства, продукты топливо и т.д., стоит иметь в запасе наличные средства.

Какой наличностью запасаться?

В то же время, по словам специалистов, следует запасаться купюрами разного номинала. Ведь во время сложных обстоятельств блэкаута продавцы магазинов могут просто не отпустить товар, поскольку у них не будет сдачи.

К тому же разные купюры удобнее использовать:

Они позволят без лишних проблем приобрести лекарства, еду, кофе;

Помогут не тратить лишние средства, отдавая точную сумму и не переплачивая за вещи первой необходимости.

Заметьте! Нацбанк еще 3 года назад инициировал программу Power Banking для обеспечения работы банковской системы в режиме 24/7. По словам члена Совета НБУ Василия Фурмана, на сегодня благодаря ей около 2 400 отделений по Украине могут работать в условиях блэкаута, поскольку они имеют альтернативные источники питания и связи.

