19 января, 18:15
Обновлено - 18:30, 19 января

Карточка не спасет: украинцам посоветовали, сколько наличных запасти на случай блэкаута

Ирина Гайдук
Основные тезисы
  • Украинцам рекомендуют запастись наличными на 7-14 дней, чтобы покрыть основные расходы во время возможного блэкаута.
  • Эксперты советуют иметь купюры разного номинала, поскольку во время длительного отключения света могут возникнуть трудности с банкоматами и платежными терминалами.

Из-за повреждения энергосистемы в Украине ежедневно вводят жесткие отключения света. В то же время враг продолжает свои коварные атаки, поэтому украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута.

Какой нужно делать запас наличных денег?

Запас наличных поможет пережить длительные отключения света спокойнее и легче приобрести необходимые продукты и вещи, передает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций (ЦКС). 

Специалисты советуют запастись наличными на достаточно длительное время. Поэтому, стоит подсчитать свои главные расходы, которые могут возникать в течение 7 – 14 дней. Запасы наличных должны быть достаточными, чтобы покрыть эти первые потребности

Фото: Какие запасы наличности нужно делать / Центр стратегических коммуникаций

Почему нужно запастись наличными?

Существует целый ряд причин, зачем понадобятся именно наличные во время длительных отключений света.

  • Банкоматы не будут работать

Хотя с начала войны многие украинские банки приспособились к отключениям света и могут обеспечить автономную работу своих банкоматов, в некоторых снятие средств без электричества и связи может быть проблемой.

  • Наличные в банкоматах закончатся

Даже если банкоматы будут работать в блэкаут, в них могут очень быстро закончиться деньги. Кроме того, придется ждать в длинных очередях, чтобы снять средства с карты.

Вместе с тем во время длительного блэкаута могут быть трудности со связью, а значит терминалы на кассах магазинов не будут работать. Поэтому расплатиться карточкой не получится. Поэтому, чтобы иметь возможность приобрести лекарства, продукты топливо и т.д., стоит иметь в запасе наличные средства.

Какой наличностью запасаться?

В то же время, по словам специалистов, следует запасаться купюрами разного номинала. Ведь во время сложных обстоятельств блэкаута продавцы магазинов могут просто не отпустить товар, поскольку у них не будет сдачи.

К тому же разные купюры удобнее использовать:

  • Они позволят без лишних проблем приобрести лекарства, еду, кофе;
  • Помогут не тратить лишние средства, отдавая точную сумму и не переплачивая за вещи первой необходимости.

Заметьте! Нацбанк еще 3 года назад инициировал программу Power Banking для обеспечения работы банковской системы в режиме 24/7. По словам члена Совета НБУ Василия Фурмана, на сегодня благодаря ей около 2 400 отделений по Украине могут работать в условиях блэкаута, поскольку они имеют альтернативные источники питания и связи.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

  • Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области. По приказу президента Украины, был даже создан специальный штаб для ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в столице.

  • Дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы. По данным Минэнерго, постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.

  • В Киеве над восстановлением электроснабжения работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. Операторы систем распределения продолжают применять экстренные ограничения, почасовые отключения не действуют.

  • Также, как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.