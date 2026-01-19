Карточка не спасет: украинцам посоветовали, сколько наличных запасти на случай блэкаута
- Украинцам рекомендуют запастись наличными на 7-14 дней, чтобы покрыть основные расходы во время возможного блэкаута.
- Эксперты советуют иметь купюры разного номинала, поскольку во время длительного отключения света могут возникнуть трудности с банкоматами и платежными терминалами.
Из-за повреждения энергосистемы в Украине ежедневно вводят жесткие отключения света. В то же время враг продолжает свои коварные атаки, поэтому украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута.
Какой нужно делать запас наличных денег?
Запас наличных поможет пережить длительные отключения света спокойнее и легче приобрести необходимые продукты и вещи, передает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций (ЦКС).
Смотрите также Где купить лекарства во время блэкаута в Киеве: список круглосуточных аптек
Специалисты советуют запастись наличными на достаточно длительное время. Поэтому, стоит подсчитать свои главные расходы, которые могут возникать в течение 7 – 14 дней. Запасы наличных должны быть достаточными, чтобы покрыть эти первые потребности
Фото: Какие запасы наличности нужно делать / Центр стратегических коммуникаций
Почему нужно запастись наличными?
Существует целый ряд причин, зачем понадобятся именно наличные во время длительных отключений света.
- Банкоматы не будут работать
Хотя с начала войны многие украинские банки приспособились к отключениям света и могут обеспечить автономную работу своих банкоматов, в некоторых снятие средств без электричества и связи может быть проблемой.
- Наличные в банкоматах закончатся
Даже если банкоматы будут работать в блэкаут, в них могут очень быстро закончиться деньги. Кроме того, придется ждать в длинных очередях, чтобы снять средства с карты.
Вместе с тем во время длительного блэкаута могут быть трудности со связью, а значит терминалы на кассах магазинов не будут работать. Поэтому расплатиться карточкой не получится. Поэтому, чтобы иметь возможность приобрести лекарства, продукты топливо и т.д., стоит иметь в запасе наличные средства.
Какой наличностью запасаться?
В то же время, по словам специалистов, следует запасаться купюрами разного номинала. Ведь во время сложных обстоятельств блэкаута продавцы магазинов могут просто не отпустить товар, поскольку у них не будет сдачи.
К тому же разные купюры удобнее использовать:
- Они позволят без лишних проблем приобрести лекарства, еду, кофе;
- Помогут не тратить лишние средства, отдавая точную сумму и не переплачивая за вещи первой необходимости.
Заметьте! Нацбанк еще 3 года назад инициировал программу Power Banking для обеспечения работы банковской системы в режиме 24/7. По словам члена Совета НБУ Василия Фурмана, на сегодня благодаря ей около 2 400 отделений по Украине могут работать в условиях блэкаута, поскольку они имеют альтернативные источники питания и связи.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области. По приказу президента Украины, был даже создан специальный штаб для ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в столице.
Дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы. По данным Минэнерго, постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.
В Киеве над восстановлением электроснабжения работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. Операторы систем распределения продолжают применять экстренные ограничения, почасовые отключения не действуют.
Также, как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.