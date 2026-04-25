Не лише Росія: які країни мають найбільші запаси газу у світі

Яка країна має найбільші запаси газу у світі?

Про те, де у світі найбільші запаси природного газу, йдеться на ресурсі EnergyNews.

Світовим лідером із ресурсів СПГ є Росія. Країна має 19% від світових запасів або 38 трильйонів кубічних метрів газу. Більшість родовищ знаходяться у Сибіру, наприклад, Ямбург, Уренгой, Ведмеже. Відомо також, що російський "Газпром" експлуатує 70% запасів країни.

Наступну позицію займає Іран, який є лідером із запасів газу на близькому Сході. Країна має 16% світових ресурсів або 32 трильйони кубічних метрів. Що ж стосується саме запасів СПГ, показник складає 38,4%. Зокрема відомо, що Іран працює разом з Катаром на найбільшому у світі газовому родовищі. Через суміжність територій країни поділяють ресурс.

Щодо Катару – країна закриває трійку із найбільшими запасами газу. Держава має 24,7 трильйона кубічних метрів СПГ або 12% світових запасів. До речі, більшість із цих ресурсів знаходяться га Північному родовищі в Перській затоці.

США та Саудівська Аравія посідають 4 та 5 місця відповідно. Америка має 6,5% світових запасів переважно в Техасі та Пенсильванії. А запаси Саудівської Аравії складають 4,38% від міжнародних ресурсів. Зокрема відомо, що видобуток в основному призначений для внутрішнього споживання.

Цікаво! У 2015 році, коли ресурс worldometers.info мав повний доступ до інформації в усіх категоріях, зазначалося, що за запасами газу 7 місце у світі посідає Україна.

Найменші запаси природного газу мають Венесуела, Нігерія, Китай. Кожна з цих країн володіє приблизно 2% ресурсу.

