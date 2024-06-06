Скільки українців взагалі не мають заощаджень та не відкладають на "чорний день"

Компанія Rakuten Viber провела нове опитування серед українців, аби більше дізнатися про фінансові звички під час війни. Йшлося про заощадження, а відповідь більшості українців

В опитуванні взяли участь 30 тисяч осіб. Люди відповідали на такі питання: чи вдається відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу.

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Чи виходить в українців заощаджувати

Більшість опитаних заявили, що не відкладають кошти під час війни. Йдеться про 56% учасників респондентів. З них 16% заявили, що втратили можливість відкладати гроші. Водночас 21% опитаних вказали, що не мали заощаджень й до війни.

Щеподілилися, що не мають можливості заощаджувати кошти й витрачають наявні заощадження.

З іншої сторони, 12% респондентів відповіли, що відкладають кошти з кожної зарплати, тоді як майже третина опитаних (32%) вдається це робити періодично.

Де українці зберігають гроші

53% респондентів заявили, що зберігають свої накопичення у готівці, яку тримають вдома. Банківським рахункам віддають перевагу 10% учасників опитування, а ще 5% мають відкриті депозити.

, що наприкінці травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звітував, що накопичення українців у банках зростають протягом трьох місяців. Станом на 1 травня 2024 року сумарно вклади фізичних осіб в українських банках оцінили у 1 244,2 мільярда гривень. За квітень ця сума зросла на 15,8 мільярда доларів.

Водночас 2% українців мають заощадження у криптовалюті. Крім того, ще по 1% респондентів надають перевагу облігаціям, акціям, дорогоцінним металам або вкладення у нерухомість. Натомість 14% опитаних заявили, що поєднують різні варіанти для заощаджень. Відповідь "інше" обрали 13% респондентів.