Саме так тримають свої заощадження керівники НБУ та уряду
- Керівники НБУ зберігають заощадження переважно у гривні, ОВДП, депозитах та готівці, рідко інвестуючи в акції чи крипту.
- Дмитро Олійник та Володимир Лепушинський мають значну частину заощаджень в ОВДП, тоді як Ярослав Матузка в основному тримає гроші в банках.
Українські посадовці зберігають гроші переважно звичними для багатьох методами. Йдеться про ОВДП, депозити та готівку. Акції та крипта – надзвичайно рідкісне явище.
Які саме збереження є у керівників НБУ?
Статистика показує, що ОВДП є у 5 із 7 членів правління Нацбанку, повідомляє видання "Мінфін".
Зауважимо, ОВДП це – облігації внутрішніх державних позик України. Так називають державні цінні папери, які розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку, повідомляє Мінфін.
Важливо! ОВДП можуть бути короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до 5 років), довгострокові (від 5 років).
Наприклад, наразі ОВДП найбільше:
- у заступника голови НБУ Дмитра Олійника ОВДП це приблизно 74% від заощаджень;
- заступника голови НБУ Володимира Лепушинського – 45%.
Цікаво, що в банках Ярослав Матузка тримає приблизно 97% грошей. А от Юрій Гелетій розподілив свої заощадження так:
- 39% – готівка;
- 61% – в банках.
Цікаво! Крипта зустрічається виключно в портфелі Дмитра Олійника. Він в неї інвестував більш як 230 тисяч гривень, це складає 1,6% від заощаджень.
Акції компаній є лише у власності дружини Ярослава Матузки. Проте вони на суму всього декілька тисяч гривень.
В якій валюті тримають валюту керівники НБУ та уряду?
Більшість керівництва НБУ надає перевагу гривні. У 5 з 7 членів саме національна валюта займає приблизно половину заощаджень.
Зверніть увагу! Наприклад, у Сергія Ніколайчука гривневих активів в портфелі більш як 84%.
А от голова НКЦПФР Олексій Семенюк диверсифікує свої активи:
- майже 40% він тримає у доларах та євро;
- 20% – у гривні.
У якій валюті зберігаються заощадження керівники НБУ / Скриншот таблиця видання "Мінфін"
У якій валюті тримають гроші представники уряду?
Міністр фінансів України Сергій Марченко тримає у гривні більшість своїх заощаджень – 74,2%. В доларах – 25,8%. А от євро міністр не обирає.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко менше довіряє гривні – 35,3% заощаджень. Більшість коштів вона зберігає в доларах – 64,7%.