Саме так тримають свої заощадження керівники НБУ та уряду

Українські посадовці зберігають гроші переважно звичними для багатьох методами. Йдеться про ОВДП, депозити та готівку. Акції та крипта – надзвичайно рідкісне явище.

Які саме збереження є у керівників НБУ?

Статистика показує, що ОВДП є у 5 із 7 членів правління Нацбанку, повідомляє видання "Мінфін".

Зауважимо, ОВДП це – облігації внутрішніх державних позик України. Так називають державні цінні папери, які розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку, повідомляє Мінфін.

Важливо! ОВДП можуть бути короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до 5 років), довгострокові (від 5 років).

Наприклад, наразі ОВДП найбільше:

у заступника голови НБУ Дмитра Олійника ОВДП це приблизно 74% від заощаджень;

заступника голови НБУ Володимира Лепушинського – 45%.

Цікаво, що в банках Ярослав Матузка тримає приблизно 97% грошей. А от Юрій Гелетій розподілив свої заощадження так:

39% – готівка;

61% – в банках.

Цікаво! Крипта зустрічається виключно в портфелі Дмитра Олійника. Він в неї інвестував більш як 230 тисяч гривень, це складає 1,6% від заощаджень.

Акції компаній є лише у власності дружини Ярослава Матузки. Проте вони на суму всього декілька тисяч гривень.

В якій валюті тримають валюту керівники НБУ та уряду?

Більшість керівництва НБУ надає перевагу гривні. У 5 з 7 членів саме національна валюта займає приблизно половину заощаджень.

Зверніть увагу! Наприклад, у Сергія Ніколайчука гривневих активів в портфелі більш як 84%.

А от голова НКЦПФР Олексій Семенюк диверсифікує свої активи:

майже 40% він тримає у доларах та євро;

20% – у гривні.



У якій валюті зберігаються заощадження керівники НБУ / Скриншот таблиця видання "Мінфін"

У якій валюті тримають гроші представники уряду?