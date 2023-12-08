Чому ЄС не може швидко передати заморожені російські активи Україні

Уже наступного тижня у ЄС має пройти голосування за законодавчу пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів. Проте такі країни як Франція, Німеччина та Бельгія висловили сумніви, які значно гальмують процес.

Чому все ускладнюється

Тож 12 грудня очікується, що буде прийнятий відповідний законопроєкт. Натомість 14 грудня пройде зустріч 27 лідерів ЄС, які обговорюватимуть вступ України до ЄС та мільярди євро, які потенційно можуть виділити нам на допомогу. Проте суперечки в Союзі та ймовірне вето від Угорщини можуть значно ускладнити ситуацію.

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У ЄС заявили, що від 24 лютого 2022 року їм вдалося заблокувати російських активів на суму близько 21,5 мільярда євро, а ще 300 мільярдів євро коштів російського центробанку заморожені в країнах Союзу і G7.

Наступного тижня у Єврокомісії працюватимуть над створеням спільних правил щодо поводження з заблокованими активами. Щоб їх прийняли, потрібна одноголоса підтримка 27 країн.

Зокрема ця зустріч має роз'яснити юридичні обов'язки залучених установ, проте вона не міститиме прямої пропозиції перемістити заморожені гроші на рахунки ЄС. Так зроблять аби запобігти судовим ризикам, управлінським питанням та критиці з боку Європейського центрального банку.

Також очікується, що одностайної підтримки пропозиції країни ЄС не дадуть, тому що Франція та Німеччина вже висловили свої зауваження. У такому випадку систему відправлять на доопрацювання, а переведення коштів до центральної скарбниці ЄС найближчим часом чекати не варто.

Бельгійський урядовець сказав для Reuters, що заява G7 6 грудня про рішучий процес у підтримці України за рахунок непередбачених прибутків компаній, що володіють заблокованими російськими активами є радше наміром ніж процесом, який вже у роботі.

Що буде з макрофінансовою допомогою

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом розповів, що ЄС пообіцяв надати для України 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік. Цього ж року мовиться лише про частину цих грошей – 18 мільярдів євро.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Поки що в бюджеті у них закладено 10 мільярдів євро. Також 10 мільярдів ми чекаємо від США в якості макрофінансової допомоги. Серед тих 60 мільярдів доларів, які вони хочуть вкласти у бюджеті на наступний рік, понад 30 мільярдів доларів має лишитися в США в якості прямого фінансування військово-промислового комплексу для виробництва воєнно-технічних речей необхідних Україні. Тобто ці 60 мільярдів доларів це і макрофінансова допомога і технічна, безпосередній "макрофін" це 10 мільярдів доларів.

Він нагадав, що Україна має окремі угоди за якими очікуються гроші, зокрема з Японією, Канадою та МВФ. Проте у випадку з МФВ ці кошти можуть піти на гасіння попередніх кредитів.

Треба розуміти, що нам на наступний рік треба близько 40 мільярдів доларів на соціальні потреби – це мінімум. Цього року ми вже недоотримали певну суму, хоча він був ідеальним в плані макрофінансової допомоги. Ми не отримали мільярди від американців в кінці цього року, бо вони не прийняли тимчасовий бюджет, де було 3 мільярди доларів для України. Республіканці заблокували ці гроші, тому ми їх не отримаємо цього року,

– пояснив він.

Пендзин наголосив, що порівняно з цим же періодом у 2022 році, тобто ІІІ квартал, обсяг макрофінансової допомоги зменшився на 80%. Така тенденція до зменшень виплат продовжується кожного місяця.