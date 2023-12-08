Почему ЕС не может быстро передать замороженные российские активы Украине

На следующей неделе в ЕС должно пройти голосование за законодательное предложение по использованию доходов от замороженных российских активов. Однако такие страны как Франция, Германия и Бельгия выразили сомнения, значительно тормозящие процесс.

Почему все усложняется

Так что 12 декабря ожидается, что будет принят соответствующий законопроект. 14 декабря пройдет встреча 27 лидеров ЕС, которые будут обсуждать вступление Украины в ЕС и миллиарды евро, которые потенциально могут выделить нам на помощь. Однако споры в Союзе и возможное вето от Венгрии могут значительно усложнить ситуацию.

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В ЕС заявили, что с 24 февраля 2022 года им удалось заблокировать российские активы на сумму около 21,5 миллиарда евро, а еще 300 миллиардов евро средств российского центробанка заморожены в странах Союза и G7.

На следующей неделе в Еврокомиссии будут работать над созданием общих правил по обращению с заблокированными активами. Чтобы их приняли, требуется единогласная поддержка 27 стран.

В частности, эта встреча должна разъяснить юридические обязанности привлеченных учреждений, однако она не будет содержать прямого предложения переместить замороженные деньги на счета ЕС. Так сделают, чтобы предотвратить судебные риски, управленческие вопросы и критику со стороны Европейского центрального банка.

Также ожидается, что единодушную поддержку предложения страны ЕС не дадут, потому что Франция и Германия уже высказали свои замечания. В таком случае систему отправят на доработку, а перевод средств в центральную казну ЕС в ближайшее время ждать не стоит.

Бельгийский чиновник сказал для Reuters, что заявление G7 6 декабря о решительном процессе в поддержке Украины за счет непредвиденных прибылей компаний, владеющих заблокированными российскими активами, является скорее намерением, чем уже работающим.

Что будет с макрофинансовой помощью

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин во время разговора с 24 Каналом рассказал, что ЕС пообещал предоставить для Украины 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год. В этом году говорится лишь о части этих денег – 18 миллиардов евро.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Пока что в бюджете у них заложено 10 миллиардов евро. Также 10 млрд мы ждем от США в качестве макрофинансовой помощи. Среди тех 60 миллиардов долларов, которые они хотят вложить в бюджет на следующий год, более 30 миллиардов долларов должно остаться в США в качестве прямого финансирования военно-промышленного комплекса для производства военно-технических вещей необходимых Украине. То есть, эти 60 миллиардов долларов это и макрофинансовая помощь и техническая, непосредственный "макрофин" это 10 миллиардов долларов.

Он напомнил, что у Украины есть отдельные соглашения, по которым ожидаются деньги, в том числе с Японией, Канадой и МВФ. Однако в случае с МФВ эти средства могут пойти на погашение предыдущих кредитов.

Надо понимать, что нам на следующий год нужно около 40 миллиардов долларов на социальные нужды – это минимум. В этом году мы уже недополучили определенную сумму, хотя он был идеальным в плане макрофинансовой помощи. Мы не получили миллиарды от американцев в конце этого года, потому что они не приняли временный бюджет, где было 3 миллиарда долларов для Украины. Республиканцы заблокировали эти деньги, поэтому мы их не получим в этом году,

– объяснил он.

Пендзин отметил, что по сравнению с этим же периодом в 2022 году, то есть ІІІ квартал, объем макрофинансовой помощи уменьшился на 80%. Такая тенденция к уменьшению выплат продолжается каждый месяц.