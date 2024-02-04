Заморожені активи Росії принесли компанії у Бельгії понад 4 мільярди євро: як так вийшло

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні в Європі та США заморозили активи центробанку агресора. За минулий рік ці кошти принесли мільярди євро прибутку для міжнародного депозитарію Euroclear. Більше про це – читайте далі.

Міжнародний депозитарій заробив мільярди завдяки активам Росії

Загалом за 2023 рік чистий процентний дохід Euroclear склав 5,5 мільярда євро. Це значне зростання порівняно із попереднім роком, коли цей показник зупинився на рівні 1,7 мільярда доларів.

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Річ у тому, що 4,4 мільярда євро міжнародний депозитарій отримав від інвестування заморожених активів російського центробанку. Нагадаємо, що на рахунках компанії Euroclear знаходиться 191 мільярд євро із 260 мільярдів євро, які заморозили після вторгнення Росії в Україну. Це частина коштів російського регулятора зберігається на рахунках у США.

Компанія Euroclear уже сплатила регулярний корпоративний податок у Бельгії, який становить трохи більше як 1 мільярд євро. Повідомляють, що ці кошти направили на заходи з підтримки українців.

Додамо, що ще восени 2023 року державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що Вашингтон та Брюссель шукають юридичні підстави, які дозволять їм передати Україні заморожені 300 мільярдів доларів. Чиновник наголосив, що саме Росія має заплатити за свою військову агресію.