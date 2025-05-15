Компанія в Бельгії заробила понад мільярд євро на заморожених активах Росії, але є один нюанс

Бельгійська компанія Euroclear оприлюднила звіт за перший квартал 2025 року. Зокрема, фінансова компанія повідомила, скільки заробила завдяки замороженим активами Росії.

Заморожені активи Росії За перші три місяці 2025 року компанія Euroclear заробила 1,47 мільярда євро (1,66 мільярда доларів) відсоткового прибутку від заморожених активів Росії. Порівняно з 2024 роком цей показник впав на 7,5%, пише 24 Канал з посиланням на Euroclear. Варте уваги Рекордний обвал: скільки Росія заробила на експорті нафти у квітні Для розуміння, падіння відсотково прибутку компанія Euroclear зафіксувала вперше з 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. Це пов'язано із поступовим зниженням процентних ставок.

Цікава деталь! Доходи від заморожених активів Росії оподатковують в Бельгії. Таким чином, бюджет європейської країни отримав 360 мільйонів євро (понад 407 мільйонів доларів США) у вигляді податків.

Фінансова компанія не лише заробляє на заморожених активах Росії. Для прикладу, російські санкції та контрзаходи призвели до прямих витрат у розмірі 22 мільйонів євро. Крім того, втрати доходу від бізнесу оцінили в 9 мільйонів євро. Також компанія планує вилучити та розподілити приблизно 3 мільярди євро від заморожених активів Росії, аби направити ці кошти на компенсації для західних інвесторів, що постраждали від рішень російського уряду.

Крім того, через регламент Євросоюзу про непередбачувані внески, компанія Euroclear сформувала резерв у 944 мільйонів євро за перший квартал 2025 року.