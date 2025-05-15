Компания в Бельгии заработала более миллиарда евро на замороженных активах России, но есть один нюанс

Бельгийская компания Euroclear обнародовала отчет за первый квартал 2025 года. В частности, финансовая компания сообщила, сколько заработала благодаря замороженным активам России.

Замороженные активы России За первые три месяца 2025 года компания Euroclear заработала 1,47 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов) процентной прибыли от замороженных активов России. По сравнению с 2024 годом этот показатель упал на 7,5%, пишет 24 Канал со ссылкой на Euroclear. Стоит внимания Рекордный обвал: сколько Россия заработала на экспорте нефти в апреле Для понимания, падение процентной прибыли компания Euroclear зафиксировала впервые с 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Это связано с постепенным снижением процентных ставок.

Интересная деталь! Доходы от замороженных активов России облагают налогом в Бельгии. Таким образом, бюджет европейской страны получил 360 миллионов евро (более 407 миллионов долларов США) в виде налогов.

Финансовая компания не только зарабатывает на замороженных активах России. Например, российские санкции и контрмеры привели к прямым затратам в размере 22 миллионов евро. Кроме того, потери дохода от бизнеса оценили в 9 миллионов евро. Также компания планирует изъять и распределить примерно 3 миллиарда евро от замороженных активов России, чтобы направить эти средства на компенсации для западных инвесторов, пострадавших от решений российского правительства.

Кроме того, из-за регламента Евросоюза о непредсказуемых взносах, компания Euroclear сформировала резерв в 944 миллионов евро за первый квартал 2025 года.