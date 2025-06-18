Центральні банки обирають золото: чи замінять дорогоцінні метали долар

Світові центральні банки продовжують робити ставку на золото. Це підкреслює актуальність цього металу в умовах вкрай невизначеної геополітичної та економічної ситуації.

Як зросте частка золота у банківських резервах

Центральні банки відзначають, що золото становить дедалі більшу частку їх резервних портфелів. 76% респондентів вважають, що через п'ять років частка золота у загальних резервах зросте, пише 24 Канал з посиланням на щорічне опитування Всесвітньої ради із золота (WGC).

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Що буде з доларом

У своєму огляді WGC зазначає, що центробанки дедалі менш оптимістично оцінюють перспективи долара – 73% опитаних очікують зменшення його частки у світових резервах. Також підкреслюється, що у міру зростання світової нестабільності та непередбачуваності золото набуває все більшого значення як актив, який забезпечує безпеку, ліквідність і прибутковість.

Примітно! 95% респондентів вважають, що офіційні золоті резерви продовжать зростати протягом наступних 12 місяців.

Чому обирають золото

Основними причинами для вибору золота центральними банками є:

кризова стійкість (85% опитаних);

ефект диверсифікації портфеля (81%);

довгострокове збереження цінності (80%).

Особливу увагу цим характеристикам приділяють респонденти з країн із ринками, що розвиваються, де дорогоцінні метали все частіше виконують функцію геополітичного активу для протидії зовнішнім загрозам.

Цікаво! Основним місцем зберігання золота залишається Банк Англії, проте наразі спостерігається зростання частки центральних банків, які віддають перевагу національним сховищам – цей показник зріс до 59% порівняно з 41% минулого року.