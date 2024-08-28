У Покровську планують закрити усі банки

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашків заявив, що з наступного тижня у місті Покровськ банки планують припинити роботу. Проте кредитори будуть працювати до кінця поточного тижня.

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Вадим Філашкін додав, що з 2 вересня у місті залишаться тільки банкомати. Водночас глава ОВА розповів про поточну ситуацію у місті. Зокрема, він повідомив, що у Покровську досі залишаються містяни:

38 тисяч людей;

І близько 1900 дітей.

Важливо! Чиновник наголосив, що усі вони мають евакуюватися до регіонів України, де безпечніше.

Нагадаємо, що на сьогодні на Покровському напрямку фіксують найбільшу активність ворога. Росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників, а також атакують місто та громаду. У зв'язку з цим у місті ввели довгу комендантську годину.