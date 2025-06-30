Росія різко наростила продаж кольорових металів у Китай

Продаж російських кольорових металів у Китай різко зріс за перші п'ять місяців 2025 року, що підкреслює економічну залежність Москви від азійського сусіда. Прагнення Кремля диверсифікувати зовнішню торгівлю не дають результатів.

Скільки та які метали продає Росія в Китай

За інформацію китайської митниці, у травні постачання російського алюмінію до Китаю збільшилися майже на 56% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягло близько 1 мільйона тонн. Експорт міді зріс на 66%, а постачання нікелю більш ніж подвоїлися, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Росія є великим виробником алюмінію, міді та нікелю. Попри те, що два провідні гравці галузі "Норільський нікель" та "Русал Інтернешнл" – не перебувають під санкціями США та їхніх союзників, нові партії російського металу більше не приймаються на Лондонській біржі металів та товарній біржі Чикаго.

Примітно! Китай став головним торговим партнером Росії: 2024 року товарообіг між країнами перевищив 240 мільярдів доларів. Це стало наслідком переорієнтації експорту після вторгнення Росії до України у 2022 році та запровадження міжнародних санкцій.

Чому Росія наростила експорт металів в Китай

За словами джерела, знайомого із ситуацією, зростання експорту алюмінію до Китаю з боку "Русалу" у 2025 році пов'язане з розпродажем складських запасів, що накопичилися через транспортні збої на залізниці в Росії.

Примітно! Очікується, що річний обсяг постачання залишиться приблизно на рівні 1,5 мільйона тонн.

Джерела також повідомили, що "Норільський нікель" почав активно збільшувати продажі до Китаю у другій половині 2024 року. За їхніми словами, компанія співпрацює з дочірнім підприємством Shandong Gold для нарощування постачання катодної міді.

Цікаво! Крім "Норільського нікелю", експортувати мідь і нікель в Китай можуть також компанії Russian Copper Company і "Уральська гірничо-металургійна компанія", які знаходяться під санкціями.