Росіяни зняли готівки на понад 100 мільярдів рублів за добу, – ЗМІ

У Росії фіксують чергові наслідки заколоту, який організував Євгеній Пригожин та тривав приблизно одну добу. Ці події підштовхнули росіян більше уваги звернути на готівку.

На основі даних від російського центробанку, рекордний попит на готівку у Росії зафіксували з 22 на 23 вересня 2022 року. Тоді на тлі оголошення Володимиром Путіним "часткової мобілізації", цей показник виріс на 132,1 мільярда рублів та 114,2 мільярда рублів за добу відповідно.

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Росіяни масово знімали готівку через

На фоні заколоту, який організував Пригожин, росіяни майже наблизилися до попередніх рекордів. За добу вони зняли готівки на понад 100 мільярдів рублів.

Нагадаємо, що на початку квітня 2023 року росіяни почали масово купувати американський долар та інші так звані "недружні" валюти, оскільки рубль зафіксував черговий обвал на ринку

Йдеться про готівку, яку отримали через каси та банкомати. Банки також поповнюють каси відповідно клієнтського попиту напередодні вихідних. Цю ситуацію також прокоментував віцепрем'єр держави-агресорки Андрій Білоусов. Ось ключові моменти:

Чиновник визнав, що 24 червня у великих містах та кількох регіонах зафіксували зростання попиту на готівку. Йдеться про Воронезьку, Ростовську, Липецьку області;

За його словами, порівняно зі звичайним показником в останню суботу попит на готівку був на 70 – 80% вищим ;

показником в останню суботу попит на готівку був на ; Ще у 15 регіонах цей показник виріс на 30% від звичайної динаміки.

Нагадаємо, що акції російських компаній почали знецінюватися на тлі новин про спробу перевороту у Росії. Діапазон знецінення активів коливався від 1% до майже 6%.