На захисті свободи та гідності: як відомі мільярдери підтримують Україну після нападу Росії

Віроломний повномасштабний напад Росії на Україну буквально сколихнув увесь світ. Україну підтримує цивілізований світ на різних рівнях. В тому числі йдеться й про найзаможніших людей світу. Хто зі світових багатіїв допомагає Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

З 24 лютого 2022 року для світу почалася абсолютно нова реальність. Увесь світ бачить незламність нашої нації та відвагу Збройних сил України, гостинність Польщі та низки інших країн, які прихистили українців з дітьми. Також підтримали Україну й відомі мільярдери.

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Ілон Маск

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск на заклик міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова погодився передати нам станції супутникового інтернету Starlink. Це стало суттєвою підтримкою для інформаційної безпеки України.

В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну Starlink – єдиний спосіб підключення до мережі у деяких українських містах. Технологія уже успішно функціонує в багатьох точках. Зокрема, її отримали медичні заклади та Укрзалізниця

На сьогодні капітал Ілона Маска Forbes оцінює у 213,9 мільярда доларів. Тоді як за версією Bloomberg, він володіє статками у розмірі 206 мільярдів доларів. На сьогодні він зберігає за собою звання найзаможнішої людини світу.

Джек Дорсі

Позицію сина підтримує та розділяєяка бувала в Україні. Вона неодноразово робила публічні заяви про Україну та часто одягає одяг від українських дизайнерів.

Американський бізнесмен та засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі також підтримав Україну. Він передав 1 мільйон доларів через свою благодійну ініціативу #StartSmall. Йдеться про допомогу з наданням критично важливої гуманітарної допомоги.

Ці кошти ініціатива Дорсі передала українсько-американській громадській організації Razom, яку створили з метою підтримки народу України у його прагненні до демократії, справедливості та поваги прав людини.

Річард Бренсон

Британський бізнесмен та засновник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон з перших днів військово вторгнення Росії виступив на підтримку України. Зокрема, він опублікував спеціальний пост на офіційному сайті групи компаній Virgin. Наприклад, він наголосив, що російські війська незаконно перетнули кордон суверенної та мирної України, а війна повернулася до Європи.

Бізнесмен підкреслив, що необхідно запровадити увесь спектр санкцій, а Україна заслуговує на всю підтримку від світової спільноти. Крім того, британський мільярдер звернувся із закликом до лідерів зі світу бізнесу, пише EuroNews.

Зараз не час для нейтральності. Російське вторгнення – неспровоковане.Це неприйнятно, керівники бізнесу повинні почати говорити,

– заявив бізнесмен.

Бренсон також додав, що після закінчення війни світові бізнес-лідери виявлять бажання допомогти України "встати на ноги". Мільярдер заявив, що абсолютно у цьому впевнений. За його словами, для України буде потрібний новий "план Маршала", як і для Європи після Другої світової війни. На момент створення цього матеріалу, капітал Бренсона Bloomberg оцінює у 5,5 мільярда доларів.

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